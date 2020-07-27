Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова показала, як виглядала до збільшення губ.

Так, дівчина опублікувала декілька архівних дитячих фото на особистій сторінці в Instagram. Під публікацією вона зізналася, що довгий час комплексувала через свою зовнішність.

"Змінюємося ми – змінюється світ навколо нас! Вдома знайшла ці милі фотографії з дитинства. Але це зараз вони мені здаються милими. А раніше були комплекси, невпевненість, адже певні дитячі переживання впливають на нас сьогоднішніх. Я вважаю, що дуже класно, коли з роками ми починаємо боротися з тим, що нам в собі не подобається, міняти свій кругозір, внутрішній світ і навіть зовнішній, якщо від цього залежить наше душевне благополуччя. Будьте такими, як вам подобається, не комусь, а саме вам! Сьогодні я Даша, мені 24, з тими ж довірливими дитячими очима, але вже з зовсім іншими думками. Сьогодні я майже навчилася любити себе і кажу: "Прощавайте комплекси й образи", – написала Ульянова.

Переможниця "Холостяка" показала, як виглядала до збільшення губ (Instagram Даші Ульянової)

Переможниця "Холостяка" показала, як виглядала до збільшення губ (Instagram Даші Ульянової)

Переможниця "Холостяка" показала, як виглядала до збільшення губ (Instagram Даші Ульянової)

У коментарях до публікації шанувальники Даші зізналися, що з натуральними губами їй набагато краще.

"З природними губами було краще", "Яка гарна в дитинстві без цих губ", "Милі фото. Даша не накачуй губи, тобі твої набагато більше підходять, ніж штучні", "Даша, вам без цих жахливих губ набагато краще! Не спотворюйте себе", "Ніби інша людина", – написали люди.

Переможниця "Холостяка" показала, як виглядала до збільшення губ. Фото

Переможниця "Холостяка" показала, як виглядала до збільшення губ. Фото

Переможниця "Холостяка" показала, як виглядала до збільшення губ. Фото

Переможниця "Холостяка" показала, як виглядала до збільшення губ. Фото

Так Даша Ульянова виглядає зараз:

Instagram Даші Ульянової

Instagram Даші Ульянової

Instagram Даші Ульянової

Instagram Даші Ульянової

Instagram Даші Ульянової

Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку з відвертих фото переможниці "Холостяка-10" Даші Ульянової, якими вона останнім часом ділилася на своїй сторінці в Instagram.