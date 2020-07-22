Переможниця "Холостяка" показала фото у весільній сукні

Переможниця 10-го сезону проєкту "Холостяк" Даша Ульянова поділилася з шанувальниками знімками у весільних сукнях.

Відповідні фото гімнастка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина розповіла, що відвідала весільний салон у Києві та приміряла різні вбрання (знімки дивіться нижче).

Даша Ульянова приміряла весільну сукню Instagram @dasha_ulyanovaa

"Я набралася сміливості і вирішила приміряти весільні образи в салоні. Знаєте, я не з тих дівчаток, які з самого дитинства мріяли вийти заміж. У мене якось все простіше з цим було, і бенкет на весь світ ніколи не був в пріоритеті. Але! Варто хоч раз повестися на цю авантюру і приміряти те саме весільне, як все – ти вже така вся дівчинка-дівчинка і не можеш відірватися від дзеркала і всієї цієї краси", – зізналася Ульянова.

Спершу гімнастка обрала пишну весільну сукню з мереживним верхом та оголеними плечима. Також переможниця "Холостяка" приміряла сукню з легкої тканини в горошок та фасону "рибка".

Даша Ульянова приміряла весільну сукню Instagram @dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова приміряла весільну сукню Instagram @dasha_ulyanovaa

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Даша Ульянова розповіла, що завела нові стосунки після розставання із Максом Михайлюком.