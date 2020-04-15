Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" і популярна блогерша Олександра Шульгіна розлютила мережу заявою про те, що коронавірус не страшніший ніж грип, а люди, насправді, вмирають від інших хвороб. Крім того, вона додала, що серед 250 тисяч її підписників немає хворих.

Фоловери дівчини негативно поставилися до її слів і почали масово відписуватися. Пости про коронавірус Шульгіна розмістила на своїх сторінках в соціальних мережах Facebook та Instagram.

"Я не вірю в пандемію. І вважаю, що нас шалено розіграли! Так, вірус, який вражає легені - існує. Він схожий на грип і не такий страшний, як його підносять. Також він чіпляється до тих, хто спочатку хворий або має слабкий імунітет. Їх і вбиває. Але якщо б і не COVID-19, ця людина померла б. Я не вірю цифрам, які показують по ТБ. Я взагалі не вірю новинам і у мене є докази", - написала Шульгіна.

Щоб продемонструвати свої "докази", дівчина привела кілька аргументів.

"З моїх 250 тисяч людей - немає хворих. Ні в Америці, ні в Китаї, ні навіть в Італії немає такої кількості хворих, як нам підносять! Я особисто їздила по клініках, мої друзі по Ломбардії, я дивилася відео #showyourhospital. І? Здивуєтеся ви! Лікарні порожні. Але комусь вигідно підтримувати "шоу епідемії", - заявила блогерша.

Крім того, вона додала, що людей "посадили на повідець і наділи намордник".

"Шкода тих, кого посадили примусово на повідець і наділи намордники. В Америці у нас є вибір. І мій вибір - жити. Тому ми сіли в машину і поїхали в подорож по Флориді. І знаєте, що? Виявляється готелі в 2-х годинах їзди від Майамі відкриті, як і басейни і пляжі... Хоча ми також "червона зона", - резюмувала зірка "Холостяка".

У коментарях дівчину розкритикували і почали приводити реальні факти про коронавірус, але переконати її не вдалося.

"Є хворі серед знайомих. А може статистика така, тому що люди на карантині? Не думали? Готелі відкриті, ну окей, божевільні люди хочуть заробити, все як завжди, а інші бездумні люди будуть за це платити. І ще, задумайтеся про всесвітню економіку, я думаю - це не вигідно жодній країні на планеті", - написала одна з фоловерів Шульгіної.

На блогершу аргументи дівчини не справили враження.

"Вигідно людям показати, що вони пішаки і перевести всіх у віртуальний світ. Гроші, паспорти, навчання. Просто подивіться, що буде далі", - відповіла вона.

Інші користувачі в Instagram також спробували навести аргументи, але і вони були проігноровані.

"А ви пробували дивитися профілі лікарів в тому ж Нью-Йорку, які розповідають про ситуацію. Коли вони всією лікарнею мало не святкують кожен випадок, коли людині стає легше і її знімають з апарату ШВЛ! Теж все неправда?", - запитали у Шульгиної.

У відповідь, дівчина порадила дівчині подивитися на лікарні для онкохворих, зазначивши, що там теж багато пацієнтів, але їх не показують по ТБ.

Більшість фоловерів Шульгиної розкритикували її, а деякі заявили, що таким чином дівчина вирішила підняти собі рейтинг і відписалися від неї.

"У Ломбардії за рік не вмирало стільки людей, скільки за пару днів пандемії. Весь світ визнав це пандемією, але наші люди - наймудріші. Чи ви таким чином піднімаєте собі рейтинг?"

"Сумно, що людина з такою аудиторією, але без медичної освіти дозволяє собі так висловлюватися. А я кожен день знімки з реанімації описую. Але ви безсмертні, гуляйте, карантин для слабаків! Апаратів ШВЛ "вистачить на всіх".

"Ви така розумна, в подорож поїхали, а ми такі вдома сидимо, дурні так? Я вибираю - жити, і тому сиджу вдома! У вас велика аудиторія, потрібно думати перш щось писати і говорити. Зараз зберуться інші розумники і поїдуть в подорож, як блогер".

На своїй сторінці в Facebook переможниця "Холостяка" також висловила свою думку і почала втрачати аудиторію. Крім того, дівчину висміяли за абсурдну заяву, що "серед її 250 тисяч фоловерів немає хворих".

"А скільки з цих 250 тисяч протестувалися?", "Цікаво, як вона їх всіх опитала", "Немає ніякого коронавірусу. Всі 250 тисяч опитала особисто. У всіх особисто взяла мазок з носа. Нас всіх обманюють. Инфа стовідсоткова", "Яку дурість ви написали на чималу аудиторію абсолютно не розбираючись в темі","Добре, що в силу тяжіння віриш"," Відписуюся! Думала пощастило красивій дівчинці ще й з мізками народитися. А ні, все в нормі. Без мізків", "Феєричний випадок", - коментують в Facebook.

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