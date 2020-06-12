Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова розповіла, як її тато відреагував на те, що у головного героя Максима Михайлюка був інтим з іншою учасницею проєкту.

Так, за словами дівчини, він пошкодував, що пустив зіркового пілота на поріг свого будинку. Про це Ульянова повідомила в одному з недавніх постів на особистій сторінці в Instagram, відповідаючи на питання підписниці.

Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова Instagram Даші Ульянової

"У мене тільки одне питання: як відреагував батько? Він так прийняв його гостинно, стільки спільного, а тут бац – і таке", – написала одна з прихильниць. На що Ульянова заявила: "Батько сказав, що шкодує про те, що пустив його на поріг".

Даша Ульянова розповіла про реакцію батька на зраду Макса stb.ua

Нагадаємо, що Макс Михайлюк і Даша Ульянова не змогли побудувати стосунки поза проєктом. Як з'ясувалося, головний герой мав інтимну близькість з іншою учасницею шоу. Переможниця реаліті розцінила вчинок пілота як зраду і не захотіла продовжувати з ним стосунки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможниця "Холостяка" Даша Ульянова зізналася, що пишається епізодом зі знайомством головного героя Макса Михайлюка з її батьками. Адже вони, як зазначила Даша, для неї "приклад щирого кохання, поваги один до одного і підтримки".