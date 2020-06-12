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12 червня • оновлено в 20:51
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Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова розповіла про реакцію батька на зраду Михайлюка

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Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова розповіла, як її тато відреагував на те, що у головного героя Максима Михайлюка був інтим з іншою учасницею проєкту.

Так, за словами дівчини, він пошкодував, що пустив зіркового пілота на поріг свого будинку. Про це Ульянова повідомила в одному з недавніх постів на особистій сторінці в Instagram, відповідаючи на питання підписниці.

Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова

Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова

Instagram Даші Ульянової

"У мене тільки одне питання: як відреагував батько? Він так прийняв його гостинно, стільки спільного, а тут бац – і таке", – написала одна з прихильниць. На що Ульянова заявила: "Батько сказав, що шкодує про те, що пустив його на поріг".

Даша Ульянова розповіла про реакцію батька на зраду Макса

Даша Ульянова розповіла про реакцію батька на зраду Макса

stb.ua

Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова розповіла про реакцію батька на зраду Михайлюка

Нагадаємо, що Макс Михайлюк і Даша Ульянова не змогли побудувати стосунки поза проєктом. Як з'ясувалося, головний герой мав інтимну близькість з іншою учасницею шоу. Переможниця реаліті розцінила вчинок пілота як зраду і не захотіла продовжувати з ним стосунки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможниця "Холостяка" Даша Ульянова зізналася, що пишається епізодом зі знайомством головного героя Макса Михайлюка з її батьками. Адже вони, як зазначила Даша, для неї "приклад щирого кохання, поваги один до одного і підтримки".

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
Теги
Холостяк-10 шоу-бизнес шоу
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