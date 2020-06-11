"Відчувала особливу гордість": переможниця "Холостяка" поділилася найулюбленішим моментом на шоу

Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова поділилася своїм найулюбленішим моментом на шоу.

Так, на особистій сторінці в Instagram, дівчина зізналася, що пишається епізодом зі знайомством головного героя Макса Михайлюка з її батька. Адже вони, як зазначила Даша, для неї "приклад щирого кохання, поваги один до одного і підтримки".

Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова Instagram Даші Ульянової

"Був момент на шоу Холостяк, коли я відчувала особливу гордість. Це знайомство Макса з моїми батьками. Вони для мене приклад чистого та щирого кохання, поваги один до одного, підтримки, турботи, правильних, чесних принципів і благих намірів... І нехай моє дитинство було не сімейним, але все одно я їм дуже вдячна за життя, за виховання, за цінності, за приклад відносин, які так хочу бачити у своїй майбутній сім'ї", – написала Ульянова.

Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова Instagram Даші Ульянової

Зазначимо, що зізнання дівчини зворушило шанувальників: "Даша, до сліз. Будь щаслива", "Величезна подяка твоїм батькам за те, що вони виховали тебе такою прекрасною людиною", "Золоті слова", "У тебе дуже хороші батьки".

Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку з відвертих фото переможниці "Холостяка-10" Даші Ульянової, якими вона останнім часом ділилася на своїй сторінці в Instagram.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!