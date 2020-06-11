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11 червня • оновлено в 18:59
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Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова поділилася найулюбленішим моментом на шоу

1.7т
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Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова поділилася своїм найулюбленішим моментом на шоу.

Так, на особистій сторінці в Instagram, дівчина зізналася, що пишається епізодом зі знайомством головного героя Макса Михайлюка з її батька. Адже вони, як зазначила Даша, для неї "приклад щирого кохання, поваги один до одного і підтримки".

Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова

Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова

Instagram Даші Ульянової

"Був момент на шоу Холостяк, коли я відчувала особливу гордість. Це знайомство Макса з моїми батьками. Вони для мене приклад чистого та щирого кохання, поваги один до одного, підтримки, турботи, правильних, чесних принципів і благих намірів... І нехай моє дитинство було не сімейним, але все одно я їм дуже вдячна за життя, за виховання, за цінності, за приклад відносин, які так хочу бачити у своїй майбутній сім'ї", – написала Ульянова.

Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова

Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова

Instagram Даші Ульянової

Зазначимо, що зізнання дівчини зворушило шанувальників: "Даша, до сліз. Будь щаслива", "Величезна подяка твоїм батькам за те, що вони виховали тебе такою прекрасною людиною", "Золоті слова", "У тебе дуже хороші батьки".

"Відчувала особливу гордість": переможниця "Холостяка" поділилася найулюбленішим моментом на шоу
"Відчувала особливу гордість": переможниця "Холостяка" поділилася найулюбленішим моментом на шоу
"Відчувала особливу гордість": переможниця "Холостяка" поділилася найулюбленішим моментом на шоу
"Відчувала особливу гордість": переможниця "Холостяка" поділилася найулюбленішим моментом на шоу

Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку з відвертих фото переможниці "Холостяка-10" Даші Ульянової, якими вона останнім часом ділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
Теги
Холостяк-10 шоу-бизнес шоу
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