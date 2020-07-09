Переможниця "Холостяк 10" закрутила роман зі старшим на 20 років чоловіком

Переможниця романтичного реаліті "Холостяк 10" на каналі СТБ 23-річна Даша Ульянова розповіла, що завела нові стосунки після розставання із героєм проєкту Максом Михайлюком.

Дівчина зізналася, що наразі в неї роман із чоловіком, який старший за неї на 20 років. Про це йшлося в інтерв'ю Ульянової ведучій Ганні Олицькій на YouTube (відео дивіться в кінці сторінки).

"Після проєкту від чоловіків уваги було набагато більше. Колишні дзвонили, звичайно ж, це все ми проходили. З'явилися ще й нові кавалери. Квіточки були, був же роман, він і зараз навіть є, з новим чоловіком. Ми познайомилися в компанії, якось у нас усе зав'язалося", – зізналася Ульянова.

Inpstagram Даші Ульянової

За словами Даші, новий чоловік на 20 років старший за неї: кавалеру гімнастки 43 роки. Він розлучений, а щодо існування в нього дітей Даша сумнівається. Стосунки тривають місяць.

"Начебто немає дітей. Мені кайфово в цьому почутті. Я хотіла хорошого ставлення до себе – я його отримую", – вказала вона.

Ульянова зізналася, її коханому подобається усвідомлювати, що він зустрічається з переможницею телешоу. Даша також зазначила, що чоловік досить забезпечений, однак вона не намагається використовувати його в корисливих цілях, просто він за власною ініціативою купив їй сумку елітного бренду Balenciaga.

Inpstagram Даші Ульянової

"Я ним не кручу. Якщо мені щось потрібно, я кажу: "Мені потрібно ось це", – сказала Даша.

Також Даша Ульянова підсумувала, що не відчуває різниці у віці зі своїм чоловіком і готова до створення сім'ї з ним.

"Я не відчуваю різниці ніякої. Я йому завжди кажу: "Я так кайфую з тобою, тому що я не відчуваю ні якоїсь там ментальної різниці, фінансової, вікової". Ми на рівних. Регочемо постійно, шлях до мого серця лежить через жарти", – зазначила Даша.

Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку з відвертих фото переможниці "Холостяка-10" Даші Ульянової, якими вона останнім часом ділилася на своїй сторінці в Instagram.