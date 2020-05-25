Переможниця "Холостяк-10" роздяглася на камеру: пікантне фото

Крістіна Долматова люди 19:07, 25.05.2020

Переможниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, на ньому дівчина позувала в леопардовому пуховику й трусиках. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Переможниця "Холостяк-10" Даша Ульянова
Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

"Фото з колечком повинні бути різними", – написала Даша.

Даша Ульянова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Шанувальники прийшли в захват від нового знімка дівчини та засипали її компліментами.

Раніше OBOZREVATEL публікувала найвідвертіші фото Даші Ульянової, якими вона останнім часом ділилася на своїй сторінці в Instagram.

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