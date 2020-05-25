Головна Новини
25 травня • оновлено в 20:03
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Переможниця "Холостяк-10" роздяглася на камеру: пікантне фото

4.6т
Читати матеріал російською

Переможниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, на ньому дівчина позувала в леопардовому пуховику й трусиках. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Переможниця "Холостяк-10" Даша Ульянова

Переможниця "Холостяк-10" Даша Ульянова

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

"Фото з колечком повинні бути різними", – написала Даша.

Даша Ульянова сексуально позує на камеру

Даша Ульянова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Шанувальники прийшли в захват від нового знімка дівчини та засипали її компліментами.

Переможниця "Холостяк-10" роздяглася на камеру: пікантне фото
Переможниця "Холостяк-10" роздяглася на камеру: пікантне фото
Переможниця "Холостяк-10" роздяглася на камеру: пікантне фото
Переможниця "Холостяк-10" роздяглася на камеру: пікантне фото

Раніше OBOZREVATEL публікувала найвідвертіші фото Даші Ульянової, якими вона останнім часом ділилася на своїй сторінці в Instagram.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
Теги
Холостяк-10 шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
46
6
Смішно
6
Цікаво
6
Сумно
7
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 245.

    Вилікувалися: 7234. Померли: 623.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 346 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр COVID-19 – в Рівненській області зростає кількість заражених.

  • Чорногорія стала першою країною в Європі, яка повністю подолала пандемію.

  • У Німеччині зважилися зняти карантин: стало відомо, чим замінять.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги