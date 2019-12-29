Переможниця "Х-Фактору" виступить на Нацвідборі на Євробачення-2020: яку пісню виконає

Переможниця 10 сезону популярного шоу "Х-Фактор" Еліна Іващенко виступить на Національному відборі на Євробачення-2020.

Авторську пісню "Get up" вона вперше представила в фіналі конкурсу (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Композицію Еліни написано в стилі поп з джазовими нотками. Артистка зізнавалася, що ця пісня оповідає про дуже сильну дівчину, яка втратила все, але змогла подолати всі перешкоди.

Еліна Іващенко – Get up Кадр з відео

Наставник Іващенко на "Х-Факторі" Ігор Кондратюк заявляв, що таких потужних пісень з моменту перемоги Джамали на Євробаченні Нацвідбір ще не чув.

Нагадаємо, що Еліна – сирота. Пісня, яку вона представить на Нацвідборі, відображає її життєвий шлях. Подробиці про переможницю "Х-Фактору" можна дізнатися в нашому матеріалі.

Еліна Іващенко instagram / elinaivashchenko.fan

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Членами журі Національного відбору будуть Андрій Данилко і Тіна Кароль.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram