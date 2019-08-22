Переможець українського "Х-фактор" одружився з російською зіркою "Універу"

Переможець проекту "Х-Фактор"-9 на телеканалі СТБ Владислав Онищенко з групи ZBSband пов'язав себе вузами шлюбу з російською актрисою, зіркою серіалу "Универ. Новая общага" Анастасією Івановою.
Так, у своїх Instagram-сторіз закохані поділилися серією фотографій і відео з урочистостої події (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
Весілля Владислава Онищенка і Анастасії Іванової
Фото з Instagram
Весілля Владислава Онищенка і Анастасії Іванової
Фото з Instagram
Зазначимо, що про майбутнє весілля Владислав і Анастасія повідомили на початку червня, а вже в цьому місяці пара одружилася. Наречена обрала для урочистої події дві сукні, наречений також встиг змінити за вечір два костюми.
Анастасія Іванова
Фото з Instagram
Друзі вітають молодят
Фото з Instagram
Весілля Владислава Онищенка і Анастасії Іванової
Фото з Instagram
@nastyavanya @ v.onishchenko Нехай летять роки, ніхто ніколи не полюбить так, як я тебе. Найп'яніші і красиві, вічно молоді. Нехай летять роки, обіцяю я, ми з тобою - назавжди .... . . # весілля # онищенко #nastyavanya # любов # сім'я # щастя # знать #vonihchenko #heppy #love #world #girls # счастлівсегодняіздесь
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