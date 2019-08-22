Переможець українського "Х-фактор" одружився з російською зіркою "Універу"

Переможець проекту "Х-Фактор"-9 на телеканалі СТБ Владислав Онищенко з групи ZBSband пов'язав себе вузами шлюбу з російською актрисою, зіркою серіалу "Универ. Новая общага" Анастасією Івановою.

Так, у своїх Instagram-сторіз закохані поділилися серією фотографій і відео з урочистостої події (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Весілля Владислава Онищенка і Анастасії Іванової Фото з Instagram

Весілля Владислава Онищенка і Анастасії Іванової Фото з Instagram

Зазначимо, що про майбутнє весілля Владислав і Анастасія повідомили на початку червня, а вже в цьому місяці пара одружилася. Наречена обрала для урочистої події дві сукні, наречений також встиг змінити за вечір два костюми.

Анастасія Іванова Фото з Instagram

Друзі вітають молодят Фото з Instagram

Весілля Владислава Онищенка і Анастасії Іванової Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найпопулярніший відеоблогер у світі Фелікс Чельберг, відомий під ніком PewDiePie, одружився з італійкою Марції Бізоньїн.

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