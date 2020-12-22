Переможець шоу "Холостячка" – у відповідь на критику: стерли палець, пишучи істеричні промови

Переможець реаліті "Холостячка" Олександр Еллерт в гумористичній формі відповів всім тим, хто висловився про нібито невдалий вибір головної героїні, актриси Ксенії Мішиної в фіналі шоу.

Так, на особистій сторінці в Instagram комік написав, що, на його думку, в Україні величезна кількість людей "стерла фаланги великого пальця, пишучи істеричні промови". Еллерт зазначив, що глядачам потрібно бути трішечки добрішими, щоб навколо них не утворювалася "хмара злості".

"Після фіналу "Холостячки" в Україні залишилися без фаланги великого пальця величезна кількість людей... стерли, пишучи істеричні промови... Мені здається, що коли людина злиться, навколо неї утворюється якась хмара злості. Тому звертаюся до матусь, які пишуть з декрету: акуратніше, будь ласка. Цю хмару може вдихнути ваша дитина, а другого Гітлера ми не переживемо", – заявив він.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт СТБ

Чоловік також зазначив, що ті, хто ще бажає висловитися, можуть зробити це в коментарях під повідомленням.

"Так почнеться бій добра і блювоти", – підсумував він. ⠀

Олександр Еллерт

Раніше "Холостячка" Ксенія Мішина, яка зробила в фіналі реаліті-шоу свій вибір на користь 34-річного Олександра Еллерта, відповіла хейтерам свого обранця. Вона заявила, що їй було боляче читати велику кількість образливих повідомлень на свою адресу через фінал шоу.

Переможець реаліті-шоу "Холостячка" Олександр Еллерт також різко висловився після фіналу проєкту в сторону хейтерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Еллерт, який став обранцем "Холостячки" Ксенії Мішиної, вперше після фіналу прокоментував перемогу. Він зізнався, що після того, як вимкнулися всі камери, вони з головною героїнею хотіли якомога швидше "втекти від усіх разом".