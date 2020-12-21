Переможець "Холостячки" про фінал шоу: нам хотілося втекти разом

Український комік Олександр Еллерт, який став обранцем "Холостячки" Ксенії Мішиної, вперше після фіналу прокоментував перемогу. Він зізнався, що після того, як вимкнулися всі камери, вони з головною героїнею хотіли якомога швидше "втекти від всіх разом".

Такими подробицями Еллерт поділився в інтерв'ю виданню "СТБ". Комік також розповів про хвилювання перед фіналом й про те, як його донька Еля відреагувала на перемогу.

Переможець "Холостячки" поділився, що перед останнім днем шоу, а саме вночі, робив репетиції свого виступу. А до Ксенії він йшов з хвилюванням і постійно повторював той текст, що придумав.

"Взагалі проєкт "Холостячка" був хвилюючим. Переживав сильно. Настільки сильно, що повторював текст, що придумав. Боявся, що переставлю слова і все посиплеться. Текст – не імпровізація. Це те, що хотів донести. Відповідно, кожне слово мало значення!" – заявив Еллерт.

Чоловік також зізнався, що після того, як вимкнулися камери, їм з Ксенією хотілося якомога швидше втекти разом і залишитися нарешті наодинці.

Олександр Еллер був двічі одружений. Від першого шлюбу у нього народилася донька Еля, якій зараз 12 років. З нею на одному з побачень познайомилася й Ксенія Мішина. Олександр зізнався, що донька відреагувала на його перемогу позитивно.

"Вона задоволена! Ми бачилися, зідзвонювалися, списувалися. Сказала: "Ура!" – заявив комік.

Олександр Еллер також додав, що вважав Олексія Тригубенка сильним суперником. Але, на його думку, він занадто ідеальний, що здається йому підозрілим. Фіналісти не підтримують зв'язок.

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