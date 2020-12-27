Переможець 'Холостячки' Еллерт прокоментував 'вагітність' Мішиної

Переможець першого сезону реаліті "Холостячка" Олександр Еллерт, який днями опублікував фото "вагітної" Ксенії Мішиної, роз'яснив, чи дійсно акторка при надії.

Оскільки знімок з округлим животом Мішиної викликав бурхливий ажіотаж у мережі, комік вирішив прояснити ситуацію в Instagram-stories. Він пояснив, вагітна його кохана чи ні.

"Стоп, стоп, досить! Вибачте, вибачте, але це просто невдалий жарт, просто Ксю показала, що мене чекає трохи далі і чи буду я її любити з таким животом. Ну звичайно ж буду!" – повідомив у фотоблозі Еллерт.

Крім того, Еллерт прикріпив фото в ролику, "Потім" і "Зараз", де видно, що Мішина не вагітна.

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