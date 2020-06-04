Норвезький співак, переможець "Євробачення-2009" Олександр Рибак зізнався у своїй багаторічній залежності від снодійних та антидепресантів.

Про це артист розповів на особистій сторінці в Instagram. За словами Рибака, він приймав таблетки протягом 11 років і вони майже зруйнували його життя.

Олександр Рибак Фото: instagram/rybakofficial

"Я жив з секретом. Протягом 11 років я був залежним від снодійних та антидепресантів. Все починалося невинно, але зрештою це майже зруйнувало моє життя. Це торкнулося не тільки мого мозку, а й відбилося на м'язах, шлунку і загальному стані організму. Ця залежність псувала мої стосунки з людьми, але найголовніше, вона майже знищила мою волю до життя", – поділився співак.

Він також додав, що в січні 2020 року розпочав курс реабілітації й зараз вже "поступово приходить в норму".

Олександр Рибак Фото: instagram/rybakofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка Лоліта Мілявська розповіла, як мало не померла через наркотики.