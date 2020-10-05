Переможець Євробачення-2019 одружується з коханим. Фото

Переможець пісенного конкурсу "Євробачення-2019", нідерландський співак Дункан Ловренс одружується. Його бойфренд Джордан Гарфілд зробив артисту пропозицію.

Радісною новиною 26-річна зірка поділився на своїй сторінці в Instagram. Він опублікував знімок з обручкою і написав "Я люблю тебе, Джордане Гарфілд" (фото дивіться нижче).

Майбутній чоловік автора хіта Arcade в своєму акаунті також зізнався в почуттях до коханого у зв'язку з заручинами.

"Я найщасливіший чоловік на світі: я зробив пропозицію Дункану, і він відповів "так". Ніколи ще я не був таким щасливим у своєму житті. Я одружуюся з розумною, талановитою, геніальною і мужньою людиною. І найкращим другом у світі", – написав Гарфілд.

Відзначимо, Дункан Ловренс і Джордан Гарфілд почали зустрічатися на початку 2020 року. Сам співак підтвердив ці відносини в травні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український актор, зірка серіалів "Спіймати Кайдаша" і "Чорний ворон" Тарас Цимбалюк зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Тіні. Такий романтичний вчинок артист вчинив під час третього ефіру шоу "Танці з зірками".