Переможець ''Битви екстрасенсів'' після смерті Началової відмовився від ''Останнього героя''

Переможець шостого сезону шоу "Битви екстрасенсів" Олександр Литвин після смерті російської співачки Юлії Началової відмовився від участі в реаліті-шоу "Останній герой".

Про це Литвин повідомив на особистій сторінці у Facebook, попередивши, що його рішення не пов'язане з обговорюваним у соцмережах "прокляттям "Останнього героя".

Олександр Литвин Фото: facebook.com

"Немає ніякого прокляття, є несвоєчасність події. Є ще найважливіша характеристика людини, яку необхідно завжди враховувати при далеких подорожах на тривалий термін - сприятливий географічний напрям", - пояснив він.

При цьому Литвин додав, що відмовився від зйомок з кількох причин: "Одна з них полягає в небезпеці південно-східній енергії для мого здоров'я та моєї інтуїції", - підкреслив він.

Нагадаємо, 38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована до реанімаціії з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис та гангрена.

Незабаром після смерті співачки Юлії Началової в мережі заговорили про прокляття проекту "Останній герой", адже за останні 10 років артистка стала 9-м померлим учасником реаліті-шоу.

Юлія Началова Фото: facebook.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, зірки російського шоу-бізнесу масово відреагували на смерть виконавиці. Не залишилася осторонь і примадонна російської естради Алла Пугачова. 69-річна співачка також опублікувала в Instagram пост, традиційно додавши до нього неоднозначний коментар.

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