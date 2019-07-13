"Переглядаю і плачу": Тодоренко поділилася зворушливим кіно з весілля

Українська співачка Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, поділилася відео зі свого весілля з російським співаком Владом Топаловим.

Романтичне відео з весілля Тодоренко опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Регіна пише, що постійно "переглядає і плаче". (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Я все життя мріяла зніматися в голлівудському кіно! Іноді я навіть уявляла себе героїнею Джулії Робертс у фільмі" Красуня ", іноді мені хотілося опинитися в фільмі" Ла-ла-ленд ", співати і танцювати разом з героями. Але я ніколи не думала, що моїм першим голлівудським фільмом стане наше з ВМ весільне кіно! Це відео так тонко передає атмосферу свята, що панувала в той день", - написала українка.

Медовий місяць у пари почався на Криті.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.

Через кілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.

У травні 2019 року Регіна розповіла, що вони з Владом мають намір пишно відсвяткувати весілля.

3 липня в Сорренто, Італія, відбулася пишне весілля, на якому були присутні багато гостей. Пізніше в мережі показали фото з довгоочікуваного торжества.

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