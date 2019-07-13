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"Переглядаю і плачу": Тодоренко поділилася зворушливим кіно з весілля

2.1т Читати матеріал російською

Українська співачка Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, поділилася відео зі свого весілля з російським співаком Владом Топаловим.

Романтичне відео з весілля Тодоренко опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Регіна пише, що постійно "переглядає і плаче". (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Я все життя мріяла зніматися в голлівудському кіно! Іноді я навіть уявляла себе героїнею Джулії Робертс у фільмі" Красуня ", іноді мені хотілося опинитися в фільмі" Ла-ла-ленд ", співати і танцювати разом з героями. Але я ніколи не думала, що моїм першим голлівудським фільмом стане наше з ВМ весільне кіно! Це відео так тонко передає атмосферу свята, що панувала в той день", - написала українка.

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# СвадьбаТТ (part 2) Я все життя мріяла зніматися в голлівудському кіно! Іноді я навіть уявляла себе героїнею Джулії Робертс у фільмі "Красуня", іноді мені хотілося опинитися в фільмі "Ла-ла-ленд", співати і танцювати разом з героями. Але я ніколи не думала, що моїм першим голлівудським фільмом стане наше з ВМ весільну кіно! Цей відео так тонко передає атмосферу свята, що панувала в той день. Спасибі вам, хлопці, Іван і Віка @paramonova_movies, за цю фантастичну короткометражку;) # регінатодоренко # владтопалов #villaAstor

Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko)

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Особи
Регіна Тодоренко Влад Топалов
Місце
Росія Москва
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