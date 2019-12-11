Передумав? Колишній чоловік Лорак несподівано звернувся до суду через розлучення

Колишній чоловік української співачки Ані Лорак турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу звернувся в суд через розлучення. Так, чоловік відкликав свій позов про розподіл майна.
Про це йдеться в постанові Голосіївського районного суду Києва від 4 грудня.
Мурат відкликав позов через одинадцять місяців після розлучення. Під час підготовчого судового засідання представник бізнесмена подав заяву, в якій той вказав, що відмовляється від розділу майна і просить суд закрити провадження. Юрист співачки також подав заяву, в якому наполягає на закритті справи.
Держорган прийняв документи екс-подружжя і роз'яснив, що в разі закриття провадження повторне звернення до суду з приводу поділу майна буде неможливо.
Зазначимо, що у Лорак є квартири в Києві і Москві, а у Мурата кілька ресторанів і нічних клубів в українській столиці, один з яких нещодавно закрився.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
31 січня Ані Лорак офіційно розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила в шлюбі майже 10 років.
Причиною розриву відносин стала зрада Мурата, яка потрапила на відео, з молодою моделлю Яною Бєляєвою.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що дочка Софія після розлучення має залишитися з матір'ю.
1 лютого Лорак вперше з'явилася на публіці після офіційного розриву, показавши щасливе фото.
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