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11 грудня • оновлено в 09:22
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Передумав? Колишній чоловік Лорак несподівано звернувся до суду через розлучення

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Колишній чоловік української співачки Ані Лорак турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу звернувся в суд через розлучення. Так, чоловік відкликав свій позов про розподіл майна.

Про це йдеться в постанові Голосіївського районного суду Києва від 4 грудня.

Передумав? Колишній чоловік Лорак несподівано звернувся до суду через розлучення
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Мурат відкликав позов через одинадцять місяців після розлучення. Під час підготовчого судового засідання представник бізнесмена подав заяву, в якій той вказав, що відмовляється від розділу майна і просить суд закрити провадження. Юрист співачки також подав заяву, в якому наполягає на закритті справи.

Держорган прийняв документи екс-подружжя і роз'яснив, що в разі закриття провадження повторне звернення до суду з приводу поділу майна буде неможливо.

Зазначимо, що у Лорак є квартири в Києві і Москві, а у Мурата кілька ресторанів і нічних клубів в українській столиці, один з яких нещодавно закрився.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Марія Дідик
Особи
Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу
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