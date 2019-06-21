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Передумала? Ротару раптово зібралася з концертами до Росії

1.9тЧитати матеріал російською

Народна артистка України Софія Ротару, яка в 2018 році відмовилася від приватних концертів у Росії, зібралася на міжнародний конкурс "Нова хвиля" в Сочі.

Про це йдеться на офіційній сторінці заходу в Instagram, де вказується, що вона вийде на сцену на відкритті.

"А у нас для вас чудова новина! Софія Ротару виступить на відкритті "Нової хвилі-2019" у Сочі! Для глядачів та учасників конкурсу популярна співачка стала однією з найбажаніших і улюблених зіркових гостей, без виступів якої не обходився практично жоден рік проведення "Нової хвилі", – йдеться в повідомленні.

Софія Ротару

Софія Ротару

instagram@sofiarotaru.official

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Нагадаємо, що в 2018 році Ротару відмовилася брати участь у "Пісні року" і давати концерти в Росії після обстрілу країною-агресором українських кораблів і захопленням військовополонених. Вона стала жертвою нападок з боку російських знаменитостей.

Так, скандальний продюсер Йосип Пригожин заявив, що народна артистка України стала заручницею "київської банди". Також її хотіли позбавити звання народної артистки Росії.

А у нас для вас чудова новина! ⠀ Софія Ротару виступить на відкритті "Нової хвилі 2019" в Сочі! ⠀ Для глядачів та учасників конкурсу популярна співачка стала однією з найбажаніших і улюблених зіркових гостей, без виступів якої не обходився практично жоден рік проведення "Нової хвилі". ⠀ Стати свідком грандіозного музичного події цього літа з 24 по 29 СЕРПНЯ на узбережжі головного літнього курорту Росії - Сочі! 🌞 ⠀ КВИТКИ НА "НОВУ ХВИЛЮ 2019" вже зараз доступні до ПРОДАЖУ у офіційних квиткових операторов⬇: ⠀ 🔺 @ sochi.kassir.ru 🔺 @icetickets 🔺 @ sochi.ticketland.ru 🔺 @ parter.ru_sochi ⠀ З нетерпінням чекаємо Софію Ротару на "Новій хвилі 2019", а поки що пропонуємо згадати найяскравіші виступи артистки в різні роки її участі в конкурсі! ⠀ # новаяволна2019 # новаяволна #newwave # newwave2019 # новаяволнабілети # софіяротару

Публікація від New Wave / Нова Хвиля (@newwave_official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше було озвучено збитки Ротару через відмову від російських концертів, вони оцінювалися в сотні тисяч євро.

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Особа
Софія Ротару
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесРосіяконцерт
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леня зе
леня зе
две новости хорошие.шпроты отсосали в очередной раз и Софья Михайловна не лишилась рассудка
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