Передумала? Ротару раптово зібралася з концертами до Росії

Народна артистка України Софія Ротару, яка в 2018 році відмовилася від приватних концертів у Росії, зібралася на міжнародний конкурс "Нова хвиля" в Сочі.

Про це йдеться на офіційній сторінці заходу в Instagram, де вказується, що вона вийде на сцену на відкритті.

"А у нас для вас чудова новина! Софія Ротару виступить на відкритті "Нової хвилі-2019" у Сочі! Для глядачів та учасників конкурсу популярна співачка стала однією з найбажаніших і улюблених зіркових гостей, без виступів якої не обходився практично жоден рік проведення "Нової хвилі", – йдеться в повідомленні.

Софія Ротару instagram@sofiarotaru.official

Новини MARUV відтанцює в Москві на розігріві у популярної співачки

Нагадаємо, що в 2018 році Ротару відмовилася брати участь у "Пісні року" і давати концерти в Росії після обстрілу країною-агресором українських кораблів і захопленням військовополонених. Вона стала жертвою нападок з боку російських знаменитостей.

Так, скандальний продюсер Йосип Пригожин заявив, що народна артистка України стала заручницею "київської банди". Також її хотіли позбавити звання народної артистки Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше було озвучено збитки Ротару через відмову від російських концертів, вони оцінювалися в сотні тисяч євро.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram