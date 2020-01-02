2 січня культовому американському письменнику Айзеку Азімову виповнюється 100 років. У 60-х роках минулого століття він склав прогноз на 50 років вперед.

OBOZREVATEL вирішив згадати головні пророкування письменника, що збулися.

Айзек Азімов hotgeo.ru

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Так, у 1964 році на сторінках The New York Times вийшла стаття Азімова, в якій він написав, що під час телефонної розмови можна буде бачити свого співрозмовника. Більше того, телефони будуть оснащені екранами, завдяки яким можна буде не тільки бачити людину, а й виконувати інші функції.

Також Азімов писав, що буде розроблена кухонна техніка, яка готуватиме "автоматичну їжу", розігріватиме воду і перетворюватиме її на каву.

Крім того, у 2014 році, як писав Айзек Азімов, прилади не матимуть жодних електричних проводів. Сьогодні наочним прикладом цього пророкування можуть служити сучасні смартфони.

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Сучасні ескалатори також напророкував письменник, написавши, що в центрах міст можна буде побачити тротуари для поїздок на невеликі відстані.

Одне з пророцтв Азімова також наголошувало: "роботи у 2014 році ще не будуть ні поширеними, ні удосконаленими, але вони вже існуватимуть".

Одним із головних творів Айзека Азімова заведено вважати цикл "Фундація", в якому описується суспільство вчених, що стає ядром Галактичної імперії. Його творець, математик Селдон, передбачив розвиток історії на тисячу років вперед і тепер веде своїх братів до заповітної мети, сконструювавши декілька керованих криз. Цікаво те, що "Фундація" було настільною книгою Усами Бен Ладена.

Крім того, Айзек Азімов передбачив розпад СРСР. У своєму оповіданні "Ключ", яке було написане за чверть століття до падіння Радянського Союзу, письменник пише: "SU – це Радянський Союз, колишня назва Російського Району..."

Айзек Азімов 24 ЗМІ

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