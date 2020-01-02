Головна Новини
2 січня • оновлено в 13:32
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Передбачив крах СРСР і надихнув Бен-Ладена: топ головних пророкувань Айзека Азімова

2.8т
Читати матеріал російською

2 січня культовому американському письменнику Айзеку Азімову виповнюється 100 років. У 60-х роках минулого століття він склав прогноз на 50 років вперед.

OBOZREVATEL вирішив згадати головні пророкування письменника, що збулися.

Айзек Азімов

Айзек Азімов

hotgeo.ru

Новини
Вчені довели користь кави в боротьбі з ожирінням

Так, у 1964 році на сторінках The New York Times вийшла стаття Азімова, в якій він написав, що під час телефонної розмови можна буде бачити свого співрозмовника. Більше того, телефони будуть оснащені екранами, завдяки яким можна буде не тільки бачити людину, а й виконувати інші функції.

Також Азімов писав, що буде розроблена кухонна техніка, яка готуватиме "автоматичну їжу", розігріватиме воду і перетворюватиме її на каву.

Крім того, у 2014 році, як писав Айзек Азімов, прилади не матимуть жодних електричних проводів. Сьогодні наочним прикладом цього пророкування можуть служити сучасні смартфони.

Передбачив крах СРСР і надихнув Бен-Ладена: топ головних пророкувань Айзека Азімова

media.price.ua

Сучасні ескалатори також напророкував письменник, написавши, що в центрах міст можна буде побачити тротуари для поїздок на невеликі відстані.

Одне з пророцтв Азімова також наголошувало: "роботи у 2014 році ще не будуть ні поширеними, ні удосконаленими, але вони вже існуватимуть".

Одним із головних творів Айзека Азімова заведено вважати цикл "Фундація", в якому описується суспільство вчених, що стає ядром Галактичної імперії. Його творець, математик Селдон, передбачив розвиток історії на тисячу років вперед і тепер веде своїх братів до заповітної мети, сконструювавши декілька керованих криз. Цікаво те, що "Фундація" було настільною книгою Усами Бен Ладена.

Крім того, Айзек Азімов передбачив розпад СРСР. У своєму оповіданні "Ключ", яке було написане за чверть століття до падіння Радянського Союзу, письменник пише: "SU – це Радянський Союз, колишня назва Російського Району..."

Айзек Азімов

Айзек Азімов

24 ЗМІ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що болгарська провидиця Ванга нібито передбачала прихід до влади президента України Володимира Зеленського.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
6
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дикинис Марина
Дикинис Марина
Что за чушь эта книга основание совсем не об этом Деградация общества Учёные предвидели эту деградацию )))) Ванга предвидела ?? У нас все верят в мистику ???? Моя бабушка говорила что мода - это как сундук складывай одежду а потом переверни ... Наше вселенная это развитие циклов и она идёт по спирали И так же само как мода повторяется )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги