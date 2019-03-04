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"Перебір": Сєдокову спіймали на невмілому фотошопі

25.7тЧитати матеріал російською

Українську співачку Анну Сєдокову, яка живе і працює в Росії, викрили у використанні фотошопу. Так, артистка опублікувала знімок на якому зображена в досить відвертій сукні з глибоким декольте.

Користувачі мережі зазначили, що Седокова використовувала фотошоп. Знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Перебір": Сєдокову спіймали на невмілому фотошопі

"Цікаво подивитися на фото без фотошопу", "Не дуже", "На себе вже не схожа", "Тут якось перебір по фш", - пишуть в мережі.

"Перебір": Сєдокову спіймали на невмілому фотошопі
"Перебір": Сєдокову спіймали на невмілому фотошопі
"Перебір": Сєдокову спіймали на невмілому фотошопі
"Перебір": Сєдокову спіймали на невмілому фотошопі
"Перебір": Сєдокову спіймали на невмілому фотошопі
"Перебір": Сєдокову спіймали на невмілому фотошопі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна українська співачка Анна Седокова, яка живе і працює в Росії обурила користувачів мережі відвертим відео. На ньому вона позувала в боді і прозорих лосинах.

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