Пелагея розлучається: з'явилися фото коханки її чоловіка

Знаменита російська фолк-співачка Пелагея розлучається з чоловіком хокеїстом Іваном Телєгіним. Пара прожила в шлюбі три роки і виховує дочку.
Про це Пелагея розповіла на своїй сторінці в Instagram. Крім того, в мережі з'явилися фото передбачуваної коханки чоловіка співачки.
Іван Телєгін і Пелагея
hellomagazine.com
"Так, ми все-таки вирішили розлучатися. Все у всіх трапляється, всі ми робимо помилки... Не дивлячись на те, що будь-яке розлучення - малоприємний процес, ми зберігаємо лояльність і сподіваємося, що зможемо вирішити всі питання інтелігентно, гідно і як годиться", - написала Пелагея.
Друзі, так як по мережі пішли вкидання, про те що "хтось щось бачив" і т. Д. На прохання Полі робимо ТУТ для вас заяву: "Так, ми все-таки вирішили розлучатися. Все у всіх трапляється, всі ми робимо помилки ... Про трьох роках сімейного життя не шкодую анітрохи. Але на цьому наша історія закінчилася. Хочеться вірити, що у нас вийде зберегти повагу один до одного і бажання бути хорошими батьками для Тасі. Незважаючи на те що будь-який розлучення - малоприємний процес, ми зберігаємо лояльність і сподіваємося, що зможемо вирішити всі питання інтелігентно, гідно і до ак належить. Вірю, що люди мене зрозуміють, і не будуть засуджувати. Ну, і ... життя триває. Чи не перестаємо вболівати за російський хокей! Всім - добра "# Пелагея # Телегін
Пізніше в мережі з'явилися фото спортсмена в компанії невідомої блондинки.
Як писав OBOZREVATEL, мережа шокована розлученням Слави і Едгара Камінських. Пара довгий час вважалася зразковою в світі шоубізу.
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