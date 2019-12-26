Головна Новини
26 грудня • оновлено в 15:35
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Пелагея розлучається: з'явилися фото коханки її чоловіка

2.2т
Читати матеріал російською

Знаменита російська фолк-співачка Пелагея розлучається з чоловіком хокеїстом Іваном Телєгіним. Пара прожила в шлюбі три роки і виховує дочку.

Про це Пелагея розповіла на своїй сторінці в Instagram. Крім того, в мережі з'явилися фото передбачуваної коханки чоловіка співачки.

Іван Телєгін і Пелагея

Іван Телєгін і Пелагея

hellomagazine.com

Новини
Зірка "Квартету І" розлучився з красунею-дружиною через зради
"Так, ми все-таки вирішили розлучатися. Все у всіх трапляється, всі ми робимо помилки... Не дивлячись на те, що будь-яке розлучення - малоприємний процес, ми зберігаємо лояльність і сподіваємося, що зможемо вирішити всі питання інтелігентно, гідно і як годиться", - написала Пелагея.

Друзі, так як по мережі пішли вкидання, про те що "хтось щось бачив" і т. Д. На прохання Полі робимо ТУТ для вас заяву: "Так, ми все-таки вирішили розлучатися. Все у всіх трапляється, всі ми робимо помилки ... Про трьох роках сімейного життя не шкодую анітрохи. Але на цьому наша історія закінчилася. Хочеться вірити, що у нас вийде зберегти повагу один до одного і бажання бути хорошими батьками для Тасі. Незважаючи на те що будь-який розлучення - малоприємний процес, ми зберігаємо лояльність і сподіваємося, що зможемо вирішити всі питання інтелігентно, гідно і до ак належить. Вірю, що люди мене зрозуміють, і не будуть засуджувати. Ну, і ... життя триває. Чи не перестаємо вболівати за російський хокей! Всім - добра "# Пелагея # Телегін

Публікація від Пелагея (@pelageya_insta)

Пізніше в мережі з'явилися фото спортсмена в компанії невідомої блондинки.

Пелагея розлучається: з'явилися фото коханки її чоловіка

Як писав OBOZREVATEL, мережа шокована розлученням Слави і Едгара Камінських. Пара довгий час вважалася зразковою в світі шоубізу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги