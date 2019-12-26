Пелагея розлучається: з'явилися фото коханки її чоловіка

Знаменита російська фолк-співачка Пелагея розлучається з чоловіком хокеїстом Іваном Телєгіним. Пара прожила в шлюбі три роки і виховує дочку.

Про це Пелагея розповіла на своїй сторінці в Instagram. Крім того, в мережі з'явилися фото передбачуваної коханки чоловіка співачки.

Іван Телєгін і Пелагея hellomagazine.com

"Так, ми все-таки вирішили розлучатися. Все у всіх трапляється, всі ми робимо помилки... Не дивлячись на те, що будь-яке розлучення - малоприємний процес, ми зберігаємо лояльність і сподіваємося, що зможемо вирішити всі питання інтелігентно, гідно і як годиться", - написала Пелагея.

Пізніше в мережі з'явилися фото спортсмена в компанії невідомої блондинки.

Як писав OBOZREVATEL, мережа шокована розлученням Слави і Едгара Камінських. Пара довгий час вважалася зразковою в світі шоубізу.

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