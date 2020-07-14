Пелагеї – 34: що відомо про її скандальне розлучення з відомим хокеїстом

У вівторок, 14 липня, свій день народження відзначає російська співачка, суддя проєкту "Голос" і дружина відомого хокеїста Івана Телегіна – Пелагея.

Ще до недавнього часу сім'я Пелагеї та Телегіна вважалася однією з найміцніших в російському шоу-бізі, проте в травні 2020 року стало відомо, що пара подала на розлучення. OBOZREVATEL розповідає, чому особисте життя Пелагеї зазнала фіаско і що сталося з їх шлюбом.

Що відомо про Пелагею

Пелагея в дитинстві Biography-life.ru

У 11 років співачка вперше з'явилася на сцені КВН. Пелагея виступила за команду Новосибірського державного університету і викликала фурор. Пізніше вже 14-річна Пелагея екстерном закінчила школу і вступила в Російську академію театрального мистецтва в Москві. У тому ж році співачка стала солісткою групи "Пелагея", з якою незабаром випустила свій перший сингл "Любо!". Незважаючи на досить незвичайний музичний стиль композиція стала дуже популярною.

У 2012 році дівчину запросили на вокальне шоу талантів "Голос. Діти" в якості наставниці. Зайнявши сусіднє з Дімою Біланом, Олександром Градським і Леонідом Агутіним крісло, вона набрала собі команду талановитих зірок. Хоча з "Голосу" Пелагея пішла після третього сезону, поступившись кріслом Поліні Гагаріній, підопічними шоу "Голос. Діти" вона опікувалася і в другому, і в третьому сезонах.

Особисте життя Пелагеї

Співачка Пелагея Instagram Пелагеї

У 2010 році виконавиця народних пісень вийшла заміж за режисера проекту "Comedy Woman" Дмитра Юхимовича. Цікаво, що познайомилася з ним Пелагея ще тоді коли їй було 11 років – на виступі КВН. Після заміжжя дівчина взяла його прізвище, однак уже в 2012 році стала знову з'являтися всюди під прізвищем Ханова. Незабаром стало відомо, що пара офіційно розпалася.

У 2016 році стало відомо про роман Пелагеї та хокеїста Івана Телегіна. Не злякавшись стосунків з жінкою, старшою за себе, він познайомив кохану з сім'єю і зробив їй пропозицію. Через рік у пари народилася дочка Таїсія.

Пелагея та Телегін starhit.ru

Скандальний роман Пелагеї та хокеїста, нападника команди ЦСКА Телегіна, став причиною для бурхливої критики на адресу співачки. В кінці минулого року Пелагея в своєму акаунті в Instagram оголосила про розлучення з хокеїстом. Співачка висловила надію на те, що у неї вийде зберегти хороші стосунки з колишнім чоловіком заради дочки.

Чому Пелагея і Телегін вирішили розлучитися

Спортсмена не раз викривали в інтрижки на стороні, однак, чоловік все заперечував. Іван навіть заявив, що в його розладі зі співачкою немає провини третіх осіб. Хоча в той же час інтернет ряснів знімками Телегіна з бізнесвумен Марією Гончар. Зараз дівчина, зовні дуже нагадує Пелагею – його офіційну кохану. Вони живуть разом в заміському будинку, завели пса Фоксі, з яким багато гуляють під час самоізоляції по лісі.

Пелагея з донькою Instagram Пелагеї

Офіційно пара заявила про розлучення в кінці травня 2020 року. Повідомляється, що про своє розлучення 33-річна Пелагея і 28-річний Іван повідомили адвокатам ще в кінці 2019 року: на той момент подружжя вже кілька місяців не жили разом. Однак продовжували підтримувати стосунки заради маленької дочки.

Пізніше стало відомо, що у них виникли розбіжності на тлі поділу майна. До цього повідомлялося, що кожен залишився при своєму: у Телегіна – його розкішний особняк вартістю 75 млн рублів, у артистки – московська квартира і дочка. За словами адвоката співачки Філіпа Рябченка, його підопічна дійсно сподівалася розлучитися тихо і без розподілу майна, однак її чоловік повів себе досить дивно. Однією з головних претензій стала заява, що хокеїстові нібито не дають бачити доньку.

"Телегін раптом захотів приїхати до дочки, коли отримав позов на аліменти. Це був кінець травня, самоізоляція. А до цього не бажав, не виявляв інтересу з 25 січня. Пелагея знає, що Іван не дотримувався режиму і побоювалася вірусу. Але вона запропонувала поспілкуватися з донькою через додаток "Фейстайм", однак тато просто зник", – розповів Рябченко КП.

При цьому з моменту розставання маленьку Таїсію повністю утримує знаменита мама. Телегін же за весь рік побачився з спадкоємицею всього кілька разів, супроводивши кожну зустріч фотозйомкою. Адвокат підкреслив, що в позові Телегіна немає ні слова про вимогу встановити порядок спілкування батька з донькою. У ньому йдеться лише про прохання розділу майна. Іван планує розділити не тільки заміський будинок за 54 мільйони рублів, придбаний в іпотеку і оформлений на чоловіка і дружину, але і квартиру за 85 мільйонів рублів, яка була куплена на гроші матері Пелагеї через два місяці після весілля. Всі питання щодо майна Пелагея і її адвокат запропонували вирішити в суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі було опубліковано фото чоловіка Пелагеї Івана Телегіна з коханкою.