Пекло, з кожним днем все гірше, – Остапчук розповів, як хворів на коронавірус

Український телеведучий Володимир Остапчук розповів, як у нього протікала коронавірусна хвороба COVID-19.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, він розписав симптоми з першого по 15-й день. Остапчук зазначив, що на тлі легких симптомів у своєї коханої Христини, він ледь не втрачав свідомість.

"По прильоту зі Львова вранці різко стає зле, озноб, кашель і моторошна ломота у всьому тілі. Лягаю спати на пару годин, температури немає", – розповів телеведучий про перший день хвороби.

В цей же день артиста відвезли на швидкій в лікарню, де йому діагностували двосторонню пневмонію. В цей же вечір у нього почався задушливий кашель. За словами Остапчука, найжахливішими днями були дні з другого по п'ятий, він назвав їх "пеклом".

"Пекло, просто пекло. Температура збивається дуже погано, два рази мало не втрачаю свідомість, з кожним днем все гірше і гірше", – зізнався Остапчук.

На шостий день, за словами ведучого, стало краще, почав повертатися нюх і смаки, знизилася температура. На десятий день Остапчук практично відчував себе здоровим, але його мучило безсоння. На 15 день телеведучий отримав негативну тест.

"Всім, хто говорить, що це змова, хворіють зірки, це звичайних грип – не дай Бог вам пережити те, що відчули ми за ці два тижні. Бережіть себе і, правда, не ставтеся до COVID-19 легковажно. Я зі своїм прекрасним імунітетом теж думав – навіть не відчую. Досвід ще той", – уклав Остапчук.

Нагадаємо, 9 вересня стало відомо, що у Остапчука діагностували коронавірус. Через це телеведучому довелося скасувати весілля з усією коханою Христиною.

vova_ostapchuk / Instagram

vova_ostapchuk / Instagram

vova_ostapchuk / Instagram

vova_ostapchuk / Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведуча ранкової програми "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс повідомила, що заразилася коронавірусом. Її сім'я також здала ПЛР-тести, але результати ще не оголошувалися. Що стосується колег Шовкопляс, то COVID-19 у них не виявили.