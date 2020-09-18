П'єха – відверто про наркозалежність: було передозування, я переніс інфаркт на ногах

Російський співак Стас П'єха розповів, як одного разу був при смерті через наркотики. В артиста трапився інфаркт від передозування.

Подробицями він поділився в інтерв'ю для програми "Эмпатия Мануччи". За словами П'єхи, він почав вживати наркотики ще в підлітковому віці, але потім зав'язав із цим. Однак після 30-річчя артист знову почав приймати заборонені речовини. Одного разу він співав на весільному заході, й там йому стало погано. Тоді П'єха відчував, що починає вже "відключатися" і зателефонував колишній дружині, щоб почути голос сина. Виявилося, що співак переніс інфаркт на ногах (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Стас П'єха розповів про передозування наркотиками та інфаркт. Скриншот із відео

"Було передозування, моторошна панічна атака. А потім з'ясувалося, що у мене просто інфаркт. Це було на роботі, співав на весіллі. На дев'ятій пісні зрозумів, що хочу піти під підлогу. Я всю ніч фігачив, не пам'ятаю, що відбувалося, а вдень я поїхав працювати в Нижній Новгород. У літаку вже почав відключатися. На ногах переніс інфаркт. Мені було 34-35. Дуже страшно. Я згадав про сина. І ось телефоную колишній дружині, кажу, що вмираю, мовляв, передозування, і прошу почути сина, його голос. Я слухав його і плакав. Потім я почав метушитися, бігати. Мені захотілося жити. Найстрашніше було, коли мені сказали, що у мене може бути розрив серця", – згадав музикант.

Після цього випадку зірка з твердим наміром вирішив кинути наркотики й жити заради сина. Він став звертатися в реабілітаційні клініки й тепер веде здоровий спосіб життя.

Стас П'єха з сином Петром (Instagram Стаса П'єхи)

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