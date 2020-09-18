П'єха – відверто про наркозалежність: було передозування, я переніс інфаркт на ногах

Російський співак Стас П'єха розповів, як одного разу був при смерті через наркотики. В артиста трапився інфаркт від передозування.

Подробицями він поділився в інтерв'ю для програми "Эмпатия Мануччи". За словами П'єхи, він почав вживати наркотики ще в підлітковому віці, але потім зав'язав із цим. Однак після 30-річчя артист знову почав приймати заборонені речовини. Одного разу він співав на весільному заході, й там йому стало погано. Тоді П'єха відчував, що починає вже "відключатися" і зателефонував колишній дружині, щоб почути голос сина. Виявилося, що співак переніс інфаркт на ногах (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Було передозування, моторошна панічна атака. А потім з'ясувалося, що у мене просто інфаркт. Це було на роботі, співав на весіллі. На дев'ятій пісні зрозумів, що хочу піти під підлогу. Я всю ніч фігачив, не пам'ятаю, що відбувалося, а вдень я поїхав працювати в Нижній Новгород. У літаку вже почав відключатися. На ногах переніс інфаркт. Мені було 34-35. Дуже страшно. Я згадав про сина. І ось телефоную колишній дружині, кажу, що вмираю, мовляв, передозування, і прошу почути сина, його голос. Я слухав його і плакав. Потім я почав метушитися, бігати. Мені захотілося жити. Найстрашніше було, коли мені сказали, що у мене може бути розрив серця", – згадав музикант.

Після цього випадку зірка з твердим наміром вирішив кинути наркотики й жити заради сина. Він став звертатися в реабілітаційні клініки й тепер веде здоровий спосіб життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський співак Олександр Медведєв, більш відомий як Шура, розповів про свою наркозалежність та онкологію.