"Педофілія і канібализм?" Жигунов різко висловився про побиття Заворотнюк

Артист Сергій Жигунов, який потрапив в скандал через колегу Анастасії Заворотнюк, жорстко відповів журналістам і критикам.

Так, він заявив, що інформація про те, що він нібито бив Анастасію Заворотнюк є неправдою. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

cosmo.ru

"Люди, з якими я поверхово, або не знайомий зовсім, активно коментують моє особисте життя, стан справ і все, що зараз вигідно коментувати. Спливають "шокуючі подробиці", знаходяться очевидці, публікуються "правдиві" спогади. У всіх цих новин є одна відмінна риса. В більшості своїй, коментатори - люди, нікчемні в своїй професії, нікому не потрібні, нецікаві. Єдина можливість для них нагадати про себе - це осідлати, а ще краще вигадати тему поскандальныше", - написав актор.

cosmo.ru

"З інтересом продовжую стежити за пресою - що ж про мене з'ясується завтра - рання деменція, педофілія, канібализм? Дна там немає. Преса просить коментарі, але з цього приводу можна сказати тільки одне - бажаю колегам зупинитися, щоб не опинитися в ганебному ряду медійних фріків", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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