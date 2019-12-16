"Педофілія і канібализм?" Жигунов різко висловився про побиття Заворотнюк

Артист Сергій Жигунов, який потрапив в скандал через колегу Анастасії Заворотнюк, жорстко відповів журналістам і критикам.
Так, він заявив, що інформація про те, що він нібито бив Анастасію Заворотнюк є неправдою. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
cosmo.ru
"Люди, з якими я поверхово, або не знайомий зовсім, активно коментують моє особисте життя, стан справ і все, що зараз вигідно коментувати. Спливають "шокуючі подробиці", знаходяться очевидці, публікуються "правдиві" спогади. У всіх цих новин є одна відмінна риса. В більшості своїй, коментатори - люди, нікчемні в своїй професії, нікому не потрібні, нецікаві. Єдина можливість для них нагадати про себе - це осідлати, а ще краще вигадати тему поскандальныше", - написав актор.
cosmo.ru
"З інтересом продовжую стежити за пресою - що ж про мене з'ясується завтра - рання деменція, педофілія, канібализм? Дна там немає. Преса просить коментарі, але з цього приводу можна сказати тільки одне - бажаю колегам зупинитися, щоб не опинитися в ганебному ряду медійних фріків", - додав він.
Періодично читаю про себе цікаві новини. Люди, з якими я поверхово знаком або не знайомий зовсім, активно коментують моє особисте життя, стан справ і все, що зараз вигідно коментувати. Спливають "шокуючі подробиці", знаходяться очевидці, публікуються "правдиві" спогади. У всіх цих новин є одна відмінна риса. В більшості своїй, коментатори - люди, нікчемні в своїй професії, нікому не потрібні, нецікаві. Єдина можливість для них нагадати про себе - це осідлати, а ще краще вигадати тему поскандальнее. Ніколи ні в одному таблоїді, ні в одному жовтому інтернет-виданні і ні в одному ток-шоу ви не побачите порядну людину, який обговорює чуже особисте життя. З інтересом продовжую стежити за пресою - що ж про мене з'ясується завтра - рання деменція, педофілія, канібализму? Дна там немає. Преса просить коментарі, але з цього приводу можна сказати тільки одне - бажаю колегам зупинитися, щоб не опинитися в ганебному ряду медійних фріків. # Жигунов # сергейжігунов
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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