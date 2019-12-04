Російський телеведучий Дмитро Шепелєв розповів про те, як батьки його покійної дружини Жанни Фріске обікрали свого онука Платона.

В інтерв'ю Ксенії Собчак для YouTube-шоу "Обережно, Собчак!" Шепелєв розповів, що трапилося з коштами, які збирали співачці на лікування.

Дмитро Шепелєв з Платоном Експрес-газета

Так, за словами телеведучого, гроші, які залишилися на рахунку Русфонду після смерті Фріске, її батьки забрали собі.

"Якщо ти пам'ятаєш, "Перший канал" збирав гроші на лікування Жанни. Зібрали величезні гроші. Частину з них справді витратили на лікування. Всі інші лежали на її рахунку і за кожну витрачену в медичних цілях копійку ми звітували, відправляли довідки, чеки... Жанни не стало і, коли настає час, що нотаріус розподіляє спадок, відкриваються рахунки і ми дізнаємося, що, по-перше, на її особистих рахунках – нуль, і на рахунку Русфонду, де був 21 мільйон, – нуль. Ми дивимося виписки з банку: за три або за п'ять днів до її смерті ці гроші зняли. Хто це робить? Батьки Жанни", – каже Дмитро.

Дмитро Шепелєв та Ксенія Собчак кадр з відео

"Після чого онук, як один зі спадкоємців, стає боржником. Як це пояснити? Ти кинув свого онука на сім мільйонів рублів. Тобто, батьки п**дять гроші, і Русфонд каже: "До моменту її смерті було витрачено стільки-то, ви зобов'язані це повернути". А там нуль. Я виплатив частку Платона", – каже Шепелєв.

Дмитро Шепелєв Кадр із відео

За його словами, ні про яку любов до онука мови немає:

"Ну, як ти думаєш, люблячі бабуся і дідусь будуть робити таку х**ню? Це не про любов. Це про жадібність, підлість. Ось про що ця історія".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський ведучий Дмитро Шепелєв, розповів про те, що батько його покійної дружини співачки Жанни Фріске, хотів убити його.

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