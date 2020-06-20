Син українського співака Віктора Павліка Павло припинив хіміотерапію, оскільки вона не дає результатів і його онкологічне захворювання – саркома – прогресує.

Про це Павло Павлік повідомив у суботу, 20 червня, на своїй сторінці у Facebook. Хлопець розповів, що за весь час хвороби пройшов 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії.

"Я закінчив своє лікування хіміопрепаратами, але не тому що воно більше не потрібне, а тому що воно немає сенсу. Нам не вдалося зупинити розвиток моєї хвороби, вона продовжує активно вражати мій організм, руйнуючи його зсередини. А значить мені залишилося тільки протриматися в живих, скільки зможу", – написав Павло.

"Я ставлюся до цього напрочуд спокійно, зайві емоції, страх і депресія тільки негативно на мене вплинуть, хоча незвіданість перед майбутнім не може не лякати. Я набагато більше переживаю за тих, хто мене оточує і піклується про мене", – продовжив він.

Віктор Павлік разом із сином Павлом Facebook / Олександр Павлік

Син Віктора Павліка також розповів, що зараз він може пересуватися тільки на візку, а його ліва рука майже втратила функціональність.

"Місяць тому моя ліва рука почала постійно боліти в лікті, день і ніч, а пальці цієї руки почали слабшати і втрачати здатність тримати і маніпулювати речами. Три тижні тому мені довелося повернутися до пересування за допомогою милиці, з якию я ходив деякий час після операції . Два тижні тому я вже не міг пересуватися не тримаючись за стіну або меблі. А тиждень тому, вчергове перевіривши організм за допомогою КТ і МРТ, я почав втрачати й без того слабку надію в моїй голові", – написав хлопець.

Він поділився своїми шкільними фотографіями і зізнався, що думав про однокласників і одногрупників. Павло побажав їм ніколи не стикатися з труднощами, які зараз переживає він.

"Будьте щасливі, цінуєте особливі моменти в житті, адже вони так швидко проходять, і пам'ятайте: багатство не в грошах і майні, воно в людях, що оточують вас, в емоціях, які вони викликають, і в спогадах, які вони залишають", – підсумував Павло.

Однокласники Павла Павліка. Facebook

Однокласники Павла Павліка. Facebook

Скріншот. Сторінка Павла Павліка в Facebook

Скріншот. Сторінка Павла Павліка в Facebook

Скріншот. Сторінка Павла Павліка в Facebook

Скріншот. Сторінка Павла Павліка в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Павлік у жовтні 2018 року звернувся за допомогою до людей через важку хворобу його молодшого сина Павла. Через деякий час співак зупинив збір коштів на лікування.

Раніше Віктор Павлік розповів, що спершу хвороба у сина проявлялася лише відчуттям оніміння в ногах.