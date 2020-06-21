Павлік зворушливо звернувся до онкохворого сина після зізнання про погіршення

Український співак Віктор Павлік зворушливо звернувся до свого онкохворого сина Павла, який розповів про погіршення стану і припинення терапії.

Так, на особистій сторінці в Instagram Віктор зазначив, що завжди буде поруч зі своїм сином і підтримає його в будь-якій ситуації.

"Павло... Тато поруч. Тато любить", – коротко написав Віктор.

Павлік звернувся до онкохворого сина Instagram Віктора Павліка

Його реакція на пост сина про погіршення викликала ажіотаж у мережі. Користувачі почали підтримувати сім'ю у важкій ситуації й бажати Павлу одужання.

"Дуже боляче... Дай Боже всім вам сил. Павло сильний і мужній, він повинен перемогти", – відзначили шанувальники Павліка.

"Як йому пасує форма! Прекрасний юнак, нехай Бог зробить чудо. Тримайтеся!" – додали інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Павлік у жовтні 2018 року звернувся по допомогу до людей через важку хворобу його молодшого сина Павла. Через деякий час співак зупинив збирання коштів на лікування.

Раніше Віктор Павлік розповів, що спершу хвороба в сина виявлялася лише відчуттям оніміння в ногах.