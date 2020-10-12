Павлік зробив неоднозначний натяк про участь у виборах 2020: у мережі виник ажіотаж

Український співак Віктор Павлік спантеличив шанувальників повідомленням про те, що "планує піти зі сцени в політику".

Так, на особистій сторінці у Facebook Павлік розмістив зображення, що нагадує банер із передвиборчою агітацією, де вказано, що він нібито балотується в депутати Дніпропетровської обласної ради на місцевих виборах 2020 від партії "Слуга народу".

Павлік викликав ажіотаж у мережі "передвиборчою агітацією". Facebook Віктора Павліка

Водночас він неоднозначно підписав свою публікацію, через що в коментарях розігралися суперечки про те, чи варто співакові йти в політику.

Багато користувачів засудили Павліка за "політичні амбіції". Деякі висловилися, що розчарувалися в ньому, як у виконавці і не будуть підтримувати його кандидатуру на виборах.

У мережі виник ажіотаж через допис Віктора Павліка. Facebook Віктора Павліка

У мережі розгорілися суперечки через допис Віктора Павліка. Facebook Віктора Павліка

На сторінці Віктора Павліка розгорнулися суперечки через політику. Facebook Павліка

Віктор Павлік спровокував суперечки в мережі. Facebook Віктора Павліка

У той же час інші шанувальники сприйняли це як жарт. У коментарях навіть пояснили, чому пост Павліка не є серйозним: у списках на вибори в Дніпропетровській області не зареєстрований такий кандидат, як Віктор Павлик, а округ №12, який вказаний на зображенні. знаходиться у Вінницькій області.

Коментатори пояснили, чому допис Павліка – жарт Facebook Віктора Павліка

Павлік пожартував над шанувальниками. Facebook Віктора Павліка

Сам же Віктор Павлік у відповідь на деякі коментарі вказав, що його розсмішив ажіотаж у соціальній мережі через його ймовірного "участі у виборах" і здивував той факт, що багато хто повірив у це.

Павлік спантеличив шанувальників, натякнувши, що "йде на місцеві вибори". Facebook Віктора Павліка

Павлік пожартував про те, що піде на вибори. Facebook Віктора Павліка

Жарт Павліка про участь у місцевих виборах спровокував ажіотаж. Facebook Віктора Павліка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що українська телеведуча, блогерка і світська діва Олена Філонова, яка має досить неоднозначну репутацію, балотується в мери Києва.