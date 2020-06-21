Павлік, Скрипка і Доманський: як виглядають діти багатодітних зірок-татусів

У неділю, 21 червня, в Україні відзначається День батька. У багатьох знаменитостей великі сім'ї, з якими вони святкують цей день.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядають багатодітні українські зірки-батьки та їхні діти.

Співак Олег Скрипка є батьком чотирьох дітей. Це двоє старших синів – Устим і Роман, і дві доньки – Олеся і Зоряна. Матір'ю його дітей стала Наталя Сидь, з якою вони разом з 1997 року.

Олег Скрипка з синами Устином і Романом (джерело – 24smi.org)

До речі, 56-річний артист, який довго приховував подробиці особистого життя, вперше став батьком у 41 рік.

Олег Скрипка з доньками Олесею і Зоряною (джерело – telegid.com)

Співак Віктор Павлік, який нещодавно одружився зі своєю 25-річною коханою Єкатериною Реп`яховою, є батьком трьох дітей. Вперше радість батьківства музикант відчув у 17 років: перша дружина Ліда народила Віктору сина Олександра.

Віктор Павлік з сином Олександром (джерело – Instagram Віктора Павліка)

Другий раз Павлік одружився з громадянкою Узбекистану Світланою, у них народилася донька Христина. Третій шлюб Віктор Павлик уклав з танцівницею ансамблю Тернопільської філармонії Ларисою, яка народила йому сина Павла.

Віктор Павлік з синами Олександром та Павлом й донькою Христиною (джерело – Instagram Віктора Павліка)

У шоумена Дяді Жори (Вадима Мічковського) троє дітей: у 2017 році дружина артиста Наталія народила йому доньку Аміну. У подружжя також підростають двоє дівчаток: 13-річна Уляна і семирічна Устина.

Дядя Жора з доньками і дружиною (джерело – Instagram Дяді Жори)

Дружина шоумена раніше розповідала, що доньки обожнюють свого тата. Адже він їх всіляко балує: водить в кіно, купує морозиво і попкорн.

Дядя Жора з доньками і дружиною (джерело – clutch.ua)

Телеведучий Андрій Доманський виховує п'ятьох дітей: 20-річного сина Василя й 16-річну доньку Ладу від першого шлюбу, 13-річну доньку Василину від цивільного шлюбу з Лідією Таран і доньок Кіру та Віру від третьої дружини Марини. Зазначимо, що Кірі – 9 років, а Вірі всього чотири роки.

Андрій Доманський з доньками Ладою, Вірою (на руках) і Кірою (джерело – Instagram Андрія Доманського)

Також телеведучий виховує сина своєї третьої дружини Марини від першого шлюбу – Артема.

Андрій Доманський з дітьми (джерело – segodnya.ua)

У актора і режисера Ахтема Сейтаблаєва є двоє дітей від першого шлюбу: донька Назли й син Селім. А також 9-річна донька Сафіє від другого шлюбу з Іванною Дядюрою.

Ахтем Сейтаблаєв з доньками Назли і Сафіє й сином Селімом (джерело – Instagram Ахтема Сейтаблаєва)

Зазначимо: за інформацією ЗМІ, раніше діти Ахтема від першого шлюбу жили в Криму з мамою, але останні роки більше часу проводять з батьком.

Ахтем Сейтаблаєв з донькою Назли і сином Селімом (джерело – Instagram Ахтема Сейтаблаєва)

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