Павлік розгнівав мережу фото з дуетом Anna Maria, що оскандалився
Український співак Віктор Павлік розбурхав шанувальників новим фото, на якому він позує з дуетом Anna Maria – Анною та Марією Опанасюк.
Відповідний знімок артист опублікував на своїй сторінці в Facebook (його можна подивитися нижче).
"Дівчата, мої колеги Аня та Марія", – підписав кадр Павлик.
У коментарях користувачі розкритикували співака за фото з дівчатами. Більшість згадали їх слова про тимчасово окупований Крим.
"Вікторе, але вони зашкварні концептуально! Недобре цьому потурати", "Все вірно, це ж ті дівчата, які не знають, чий Крим, і що Росія воює проти України...", – написали під постом.
Павлік не зміг промовчати та відповів на гнівні коментарі.
"Зовсім вони не зашкварні, а абсолютно нормальні, класні, позитивні люди, з правильною своєю позицією. Це у вас ілюзія... І незважаючи навіть, що вони з Криму, вони дуже навіть україночки, і душею, і серцем вони тут! Так не можна до людей ставитися... Не по-християнськи, як мінімум", – написав артист.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У лютому 2019 року дует Anna Maria брав участь в фіналі Національного відбору на конкурс Євробачення.
За день до цього дівчата серйозно оскандалились в етері кримськотатарського телеканалу ATR. Вокалістки, які народилися і виросли в Криму, в інтерв'ю відмовилися визнавати тимчасово окуповану територію, а також заявили, що "в Україні не йде війна з Росією".
У мережі з'явилася буря обурення через скандальне інтерв'ю. Користувачі назвали сестер "дешевими балалайками".
Заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв заявив, що вони повинні бути виключені з Нацвідбору.
У Кабміні також закликали скандальних артисток відмовитися від участі в фіналі Нацвідбору, а адміністрацію конкурсу – не допустити, щоб на Євробачення в Ізраїль відправився той, хто не визнає російську агресію на території України.