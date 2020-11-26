Павлік розгнівав мережу фото з дуетом Anna Maria, що оскандалився

Український співак Віктор Павлік розбурхав шанувальників новим фото, на якому він позує з дуетом Anna Maria – Анною та Марією Опанасюк.

Відповідний знімок артист опублікував на своїй сторінці в Facebook (його можна подивитися нижче).

"Дівчата, мої колеги Аня та Марія", – підписав кадр Павлик.

У коментарях користувачі розкритикували співака за фото з дівчатами. Більшість згадали їх слова про тимчасово окупований Крим.

"Вікторе, але вони зашкварні концептуально! Недобре цьому потурати", "Все вірно, це ж ті дівчата, які не знають, чий Крим, і що Росія воює проти України...", – написали під постом.

Павлік не зміг промовчати та відповів на гнівні коментарі.

"Зовсім вони не зашкварні, а абсолютно нормальні, класні, позитивні люди, з правильною своєю позицією. Це у вас ілюзія... І незважаючи навіть, що вони з Криму, вони дуже навіть україночки, і душею, і серцем вони тут! Так не можна до людей ставитися... Не по-християнськи, як мінімум", – написав артист.

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