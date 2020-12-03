Павлік показав рідкісне фото з 80-річною мамою

Український співак Віктор Павлік вкотре поділився новим знімком, на якому показав свою 80-річну маму Олександру Григорівну. Шанувальники здивувалися їх вражаючій схожості.

Жінка живе в місті Теребовля Тернопільської області. Артист рідко публічно говорить про своїх рідних і близьких. Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram (його можна подивитися нижче).

"Матусю провідав. Слава Богу!" – підписав кадр Павлік.

Віктор Павлік та його 80-річна мама Олександра Григорівна Instagram Павліка

Користувачі мережі були вражені схожістю співака та його мами. Шанувальники засипали їх компліментами.

"Як схожі!", "Дай Бог мамі здоров'я!", "Як добре, коли є кого обійняти! Здоров'я і щастя вам!", – пишуть в коментарях.

Шанувальники засипали Павліка компліментами Скриншот

Віктор Павлік зворушив мережу знімком з мамою Скриншот

Павлік здивував схожістю зі своєю 80-річною мамою Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український співак Віктор Павлік розбурхав шанувальників новим фото, на якому він позує з дуетом Anna Maria – Анною та Марією Опанасюк. Користувачі розкритикували артиста за знімок і згадали слова дівчат про тимчасово окупований Крим.