Павлік показав останні дні життя сина: жалісливе відео "підірвало" мережу
Український співак Віктор Павлік показав зворушливе відео – як його онкохворий син Павло виглядав перед смертю.
Так, на кадрах зафіксовано, як 21-річний Павло Павлік на лікарняному ліжку говорить про те, що любить батька. Ролик співак розмістив на особистій сторінці в Instagram (дивіться відео в кінці новини).
Також на відео є архівні кадри з дитинства Павла Паліка. Хлопчик вийшов на сцену під час виступу батька і сказав фразу: "Тату, я люблю тебе". Те ж саме він дослівно повторив і перед тим, як пішов з життя. На кадрах видно, що хлопець не розплющує очей і насилу може говорити.
Ролик викликав бурхливу реакцію серед користувачів мережі. Сотні людей висловили співчуття Віктору Павліку та його рідним, а також багато з них вказали, що без сліз не можуть дивитися ролик.
"Душа розривається на частини просто. Співчуваємо всій вашій родині", – звернулися фоловери до співака.
"Серце розривається на шматки... Найбільший біль – це втратити рідну кровинку", – додали інші.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
син українського співака Віктора Павліка Павло боровся з важкою хворобою – саркомою (рак хребта). Він помер 7 серпня через два роки після виявлення страшного діагнозу.
Смерть 21-річного Павла Павліка викликала ажіотаж у мережі. Українці висловили свої співчуття рідним і близьким.
Віктор Павлік у жовтні 2018 року звернувся по допомогу до людей через важку хворобу його молодшого сина Павла.
Співак розповідав, що спершу хвороба у сина проявлялася лише відчуттям оніміння в ногах, пізніше у хлопця почали відмовляти кінцівки.
Після перших етапів хіміотерапії йому стало краще, проте потім хвороба почала знову прогресувати.
Пізніше син артиста Павло повідомив, що складне лікування не дало результату і його стан помітно погіршився.
Віктор Павлік зворушливо звернувся до сина після його зізнання.