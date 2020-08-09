Український співак Віктор Павлік показав зворушливе відео – як його онкохворий син Павло виглядав перед смертю.

Так, на кадрах зафіксовано, як 21-річний Павло Павлік на лікарняному ліжку говорить про те, що любить батька. Ролик співак розмістив на особистій сторінці в Instagram (дивіться відео в кінці новини).

Також на відео є архівні кадри з дитинства Павла Паліка. Хлопчик вийшов на сцену під час виступу батька і сказав фразу: "Тату, я люблю тебе". Те ж саме він дослівно повторив і перед тим, як пішов з життя. На кадрах видно, що хлопець не розплющує очей і насилу може говорити.

Віктор і Павло Павліки Instagram Віктора Павліка

Ролик викликав бурхливу реакцію серед користувачів мережі. Сотні людей висловили співчуття Віктору Павліку та його рідним, а також багато з них вказали, що без сліз не можуть дивитися ролик.

"Душа розривається на частини просто. Співчуваємо всій вашій родині", – звернулися фоловери до співака.

Павло Павлік перед смертю Instagram Віктора Павліка

"Серце розривається на шматки... Найбільший біль – це втратити рідну кровинку", – додали інші.

Павлік показав останні дні життя сина: жалісливе відео "підірвало" мережу Instagram Віктора Павліка

Павлік показав останні дні життя сина: жалісливе відео "підірвало" мережу Instagram Віктора Павліка

Павлік показав останні дні життя сина: жалісливе відео "підірвало" мережу Instagram Віктора Павліка

Павлік показав останні дні життя сина: жалісливе відео "підірвало" мережу Instagram Віктора Павліка

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