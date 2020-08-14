Павлік поділився зворушливим особистим відео з сином, який трагічно помер

Український співак Віктор Павлік показав зворушливе відео зі своїм сином Павлом, який помер від раку 7 серпня.

Так, в ролику демонструються знімки Павла Павліка з малих років до його хвороби, яку виявили, коли йому було 19 років. Відео опубліковано в на особистій сторінці Віктора Павліка в Instagram (дивіться в кінці новини).

В кінці відео Віктор Павлік на самоті йде по Андріївському узвозу в Києві з гітарою. Також на фоні в ролику – знаменита пісня групи The Beatles – Yesterday у виконанні Павліка-старшого.

Павло Павлік в дитинстві Instagram Віктора Павліка

Користувачі мережі були зворушені роликом. Багато з них відзначили, що на знімки "боляче дивитися", інші ж просто принесли родині Павліка співчуття з приводу тяжкої втрати.

Маленький Павло Павлік Instagram Віктора Павліка

Instagram Віктора Павліка

Нагадаємо, раніше Віктор Павлік показав трагічні кадри, на яких його 21-річний син Павло зображений в останні дні свого життя. Він лежав на лікарняному ліжку, практично не відкривав очей і не міг розмовляти. Також від 18 курсів хіміотерапії змінилася і зовнішність хлопця – він помітно додав у вазі.

Павла Павліка поховали через добу після смерті в Києві. Його хрещена мати, співачка Анжеліка Рудницька показала, як виглядає могила хлопця.

Як повідомляв OBOZREVATEL: