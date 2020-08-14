Павлік поділився зворушливим особистим відео з сином, який трагічно помер
Український співак Віктор Павлік показав зворушливе відео зі своїм сином Павлом, який помер від раку 7 серпня.
Так, в ролику демонструються знімки Павла Павліка з малих років до його хвороби, яку виявили, коли йому було 19 років. Відео опубліковано в на особистій сторінці Віктора Павліка в Instagram (дивіться в кінці новини).
В кінці відео Віктор Павлік на самоті йде по Андріївському узвозу в Києві з гітарою. Також на фоні в ролику – знаменита пісня групи The Beatles – Yesterday у виконанні Павліка-старшого.
Користувачі мережі були зворушені роликом. Багато з них відзначили, що на знімки "боляче дивитися", інші ж просто принесли родині Павліка співчуття з приводу тяжкої втрати.
Нагадаємо, раніше Віктор Павлік показав трагічні кадри, на яких його 21-річний син Павло зображений в останні дні свого життя. Він лежав на лікарняному ліжку, практично не відкривав очей і не міг розмовляти. Також від 18 курсів хіміотерапії змінилася і зовнішність хлопця – він помітно додав у вазі.
Павла Павліка поховали через добу після смерті в Києві. Його хрещена мати, співачка Анжеліка Рудницька показала, як виглядає могила хлопця.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
син українського співака Віктора Павліка Павло боровся з важкою хворобою – саркомою (рак хребта). Він помер 7 серпня через майже два роки після виявлення страшного діагнозу.
Смерть 21-річного Павла Павліка викликала ажіотаж в мережі. Українці висловили свої співчуття рідним і близьким.
Віктор Павлік в жовтні 2018 року звернувся за допомогою до людей через важку хворобу його молодшого сина Павла.
Співак розповідав, що спочатку хвороба у сина проявлялася тільки відчуттям оніміння в ногах, потім у хлопця почали відмовляти кінцівки.
Після перших етапів хіміотерапії йому стало краще, проте потім хвороба почала знову прогресувати.
Пізніше син артиста Павло повідомив, що складне лікування не дало результату і його стан помітно погіршився.
Віктор Павлік зворушливо звернувся до сина після його визнання.