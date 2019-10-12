Пауліні Андрєєвій — 31: найсексуальніші фото російської актриси

Російська актриса і дружина режисера Федора Бондарчука Пауліна Андрєєва в суботу, 12 жовтня, відзначає свій день народження.

Так, артистці виповнюється 31 рік. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку з найбільш спокусливих знімків зірки.

Пауліна Андрєєва сексуально позує на камеру Фото: otvetkino.ru

Пауліна Андрєєва народилася 12 жовтня 1988 року в Санкт-Петербурзі. Її дебют у кіно відбувся у 2007 році — в серіалі "Закон і порядок: Відділ оперативних розслідувань 2" — дівчині дісталася епізодична роль. Популярність прийшла до Пауліни значно пізніше — у 2013-му, після виходу фільму Валерія Тодоровського "Відлига". Вона зіграла невелику, але дуже яскраву роль ресторанної співачки Діни.

Пауліна Андрєєва засвітила пишні груди Фото з Instagram

Пауліна Андрєєва у відвертій білизні Фото: otvetkino.ru

Пауліна Андрєєва в пікантній фотосесії Фото з Instagram

Спокуслива Пауліна Андрєєва Фото з Instagram

Після "Відлиги" Андрєєва увійшла в список найбільш популярних зірок російського шоу-бізнесу і в топ найкрасивіших актрис Росії. Наступна велика роль — Ірини Юсупової у фільмі "Григорій Р." (2014 року). Також актриса зіграла в таких фільмах як "Метод" і "Сарана".

Пауліна Андрєєва засвітила груди Фото: otvetkino.ru

Пауліна Андрєєва в пікантній фотосесії Фото з Instagram

Пауліна Андрєєва у відвертому купальнику Фото: otvetkino.ru

Пауліна Андрєєва засвітила груди Фото з Instagram

Спокуслива Пауліна Андрєєва Фото з Instagram

Пауліна Андрєєва позує з подругою Фото з Instagram

Зазначимо, що навесні 2016 року стало відомо про стосунки актриси з відомим режисером Федором Бондарчуком. А у 2019-му пара одружилася.

Федір Бондарчук і Пауліна Андрєєва Фото з Instagram

Пауліна Андрєєва у весільній сукні Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, весілля Федора Бондарчука і Пауліни Андрєєвої пройшло в Санкт-Петербурзі, воно було дуже яскравим і прикувало увагу громадськості. Режисер і актриса запросили на урочисту подію близько 200 осіб, серед яких було багато знаменитостей. Передбачалося, що весілля влетить Бондарчуку в круглу суму.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.