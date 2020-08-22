Пашаєв заявив, що Єфремов не відмовився від його послуг
Юрист Ельман Пашаєв повідомив, що Михайло Єфремов не відмовився від його послуг, а призначив головним консультантом у справі про смертельну ДТП.
В ефірі програми "60 хвилин" захисник актора пояснив, що Єфремова неправильно зрозуміли, адже він його не звільняв. Артист 21 серпня під час засідання в Пресненському суді заявив, що хоче змінити адвоката, адже в судді до нього упереджене ставлення (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Він від мене не відмовився. Ось бачите, знову вводять вас в оману. Я залишився його головним консультантом в даній кримінальній справі", – сказав Пашаєв.
Нагадаємо, також Єфремов під час засідання поскаржився, що в потерпілих набагато більше адвокатів, і вони "сміються над його захисниками".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, будучи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення та допомогу від актора.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.