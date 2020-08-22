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Пашаєв заявив, що Єфремов не відмовився від його послуг

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
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Пашаєв заявив, що Єфремов не відмовився від його послуг

Ельман Пашаєв заявив, що Михайло Єфремов не відмовився від його послуг.

Юрист Ельман Пашаєв повідомив, що Михайло Єфремов не відмовився від його послуг, а призначив головним консультантом у справі про смертельну ДТП.

В ефірі програми "60 хвилин" захисник актора пояснив, що Єфремова неправильно зрозуміли, адже він його не звільняв. Артист 21 серпня під час засідання в Пресненському суді заявив, що хоче змінити адвоката, адже в судді до нього упереджене ставлення (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Він від мене не відмовився. Ось бачите, знову вводять вас в оману. Я залишився його головним консультантом в даній кримінальній справі", – сказав Пашаєв.

Нагадаємо, також Єфремов під час засідання поскаржився, що в потерпілих набагато більше адвокатів, і вони "сміються над його захисниками".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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