Партнерка Зеленського в "Танцях з зірками" розкрила секрет його характеру

Шоумен і кандидат в президенти Володимир Зеленський в роботі проявляє серйозність і жорсткість.

Про це розповіла чемпіонка світу з латиноамериканських танців Олена Шоптенко в інтерв'ю "Перші Другі" на телеканалі Zik, нагадавши, що в шоу "Танці з зірками" вони здобули перемогу в парі (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

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"Він мені колись сказав, що всі клоуни дуже сумні. Напевно, це про всіх артистів комічного жанру. У нього гострий розум, прекрасне почуття гумору. При цьому в роботі він дуже серйозний та жорсткий, але це правильно. Якби він не був таким, то нічого б не домігся", – зізналася вона.

За словами Шоптенко, вона дуже пишається танцями із Зеленським, тому що у них вийшла цікава пара. Вона була мовчазною 18-річною дівчинкою, а він дотепним чоловіком з дивним голосом.

"Вова дуже цікавий, плюс його ставлення до всього, енергетика. Мені було 18 років і я не розуміла, як у мене це виходило, тому що не було хореографічного досвіду. Дай Бог би зараз так робити – коли ти не думаєш, а просто робиш", – додала вона.

Шоптенко зазначила, що у неї двояке ставлення до тенденції серед артистів, які почали активно брати участь в політиці.

"У нас в принципі глобальна тенденція всілякого симбіозу, експериментів. Нестандартні, креативні рішення перемагають. Складно сказати, добре це чи погано. Мені здається, потрібно поспостерігати, що буде далі. З одного боку, напевно, це трохи неправильно. З іншого боку, в американській історії таке бувало досить часто", – розповіла танцівниця.

OBOZREVATEL вивчав активність Instagram-сторінки кандидата в президенти Володимира Зеленського, і звернув увагу на його зміни в зовнішності за останні роки.

Крім того в мережі спливли його весільні фотографії з дружиною Оленою, з якою він в шлюбі з 2003 року. Також стало відомо, як виглядають його батьки і ким вони є.

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