Партія "Цицьки і піхву": розлючена Полякова оголосила війну жінконенависникам

Українська співачка Оля Полякова, яка зібралася йти в політику, оголосила війну жінконенависникам, які сміялися над її намірами.

Гнівне відео вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, розповівши, як в ефірі телеканалу NEWSONE з іронією і нотками сексизму обговорювали назву її партії (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Відтоді, як я зробила заяву про те, що йду політику, в мережі стали різко це обговорювати. І займаються цим не тільки боти, а й експерти, громадські діячі та журналісти. Від них віє сексизмом і зневажливим ставленням до нас – жінкок" , – розповіла вона.

Полякова виступила проти гендерних стереотипів, запитавши у жінок, чи не набридло їм таке зневажливе ставлення з боку чоловіків.

Обурена Оля Полякова Кадр з відео

"Жінкам відразу вказують на їх гендерну приналежність, коли вони починають займатися чимось серйозним, наприклад, політикою. Їх хочуть відправити у кращому випадку на кухню, а в гіршому випадку саме туди, де вони вважають, що ми маємо бути", – обурилася вона.

Зокрема, Полякову розлютило, що ведучий NEWSONE Василь Голованов і керівник платформи "Національна стратегія розвитку" Дмитро Співак придумували назву політичній партії: "ноги", "капці", а також посміялися, що інші найменування не можуть вимовляти в ефірі.

На NEWSONE жартували через назву партії Полякової скріншот

"Давайте назвемо мою партію! Що у вас там в голові було: "сиськи", або може бути "піхва"? Давайте! Чим ще наділена жінка?! Природно, у неї немає мозку. У неї є тільки піхва, дупа, рот. Те, що ви звикли використовуватися в своїх цілях. Дорогі мої, ви просто не поважаєте жінку, і в нормальній б країні вас би я притягнула до суду", – додала Полякова.

Вона заявила, що зробить все, щоб закони були прийняті, а жінконенависники перестали сприймати представниць слабкої статі виключно, як сексуальні об'єкти для власних утіх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня Полякова заявила, що створює власну політичну партію. Вона вказала, що не піде з партією на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році, а спочатку набереться досвіду і тоді почне свою діяльність в парламенті.

У мережі бурхливо відреагували на намір Полякової. Користувачі навіть припустили, кого з українських зірок можна призначити на важливі посади.

Пізніше артистка розповіла, що йде в політику, тому що потрібно щось змінювати в країні. Чоловік її підтримує в цьому починанні. Також Полякова оголосила конкурс на кращу назву партії і навіть назвала себе жартома "служницею народу". 31 травня вона покликала в свою партію провідну "1+1" Наталію Мосейчук.

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