Параліч, шрами, немає пупка: складено топ-8 неідеальних зірок. Фото

Незважаючи на те, що на обкладинках журналів і червоних доріжках зірки шоубізнесу виглядають ідеально, навіть у них є дефекти в зовнішності. Так, наприклад у актриси Міли Куніс різні очі, а у зірки "Гри Престолів" Наталі Дормер параліч лицьового нерва.
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Міла Куніс: різні очі
Після операції з видалення запалення райдужної оболонки ока, яку Міла Куніс перенесла в дитинстві, колір її очей змінився. Тепер у актриси одне око зелене, інше - коричневе.
Міла Куніс
Міла Куніс
Ештон Катчер: зрощені пальці на ногах
Чоловік актриси Міли Куніс Ештон Катчер має зрощені пальці на ногах. На одному із заходів він сам продемонстрував свій недолік.
Ештон Катчер
Меттью Перрі: немає фаланги пальця на руці
Зірка "Друзів" теж має дефект: в дитинстві Меттью Перрі прищемив пальці руки дверима, в результаті чого залишився без фаланги середнього пальця правої руки.
Меттью Перрі
Меттью Перрі
Дензел Вашингтон: кривий мізинець
Дензел Вашингтон раніше грав в баскетбол і після спортивної травми, перелому, його мізинець так і не повернувся на місце.
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Наталі Дормер: параліч лицьового нерва
Відома по ролі в серіалі "Гра Престолів" Наталі Дормер все життя страждає від паралічу лицьового нерва, який вона отримала в результаті родової травми.
Наталі Дормер
Наталі Дормер
Кайлі Дженнер: великий шрам на нозі
Коли Кайлі було п'ять років, вона натрапила ногою на металевий штир в паркані. В результаті у майбутньої зірки утворився шрам на стегні.
Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер
Меган Фокс: аномалія пальців рук
Аномалія пальців рук під назвою брахідактилія у зірки з самого народження. Великі пальці вийшли короткими, а нігті виросли тільки наполовину.
Меган Фокс
Меган Фокс
Кароліна Куркова: немає пупка
Ангел Victoria's Secret Кароліна Куркова відсутність пупка ніколи не пояснювала. Але і стати моделлю їй це абсолютно не завадило.
Кароліна Куркова
Кароліна Куркова
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