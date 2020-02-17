Параліч, шрами, немає пупка: складено топ-8 неідеальних зірок. Фото

Незважаючи на те, що на обкладинках журналів і червоних доріжках зірки шоубізнесу виглядають ідеально, навіть у них є дефекти в зовнішності. Так, наприклад у актриси Міли Куніс різні очі, а у зірки "Гри Престолів" Наталі Дормер параліч лицьового нерва.

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Міла Куніс: різні очі

Після операції з видалення запалення райдужної оболонки ока, яку Міла Куніс перенесла в дитинстві, колір її очей змінився. Тепер у актриси одне око зелене, інше - коричневе.

Міла Куніс

Міла Куніс

Ештон Катчер: зрощені пальці на ногах

Чоловік актриси Міли Куніс Ештон Катчер має зрощені пальці на ногах. На одному із заходів він сам продемонстрував свій недолік.

Ештон Катчер

Меттью Перрі: немає фаланги пальця на руці

Зірка "Друзів" теж має дефект: в дитинстві Меттью Перрі прищемив пальці руки дверима, в результаті чого залишився без фаланги середнього пальця правої руки.

Меттью Перрі

Меттью Перрі

Дензел Вашингтон: кривий мізинець

Дензел Вашингтон раніше грав в баскетбол і після спортивної травми, перелому, його мізинець так і не повернувся на місце.

Дензел Вашингтон

Дензел Вашингтон

Наталі Дормер: параліч лицьового нерва

Відома по ролі в серіалі "Гра Престолів" Наталі Дормер все життя страждає від паралічу лицьового нерва, який вона отримала в результаті родової травми.

Наталі Дормер

Наталі Дормер

Кайлі Дженнер: великий шрам на нозі

Коли Кайлі було п'ять років, вона натрапила ногою на металевий штир в паркані. В результаті у майбутньої зірки утворився шрам на стегні.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Меган Фокс: аномалія пальців рук

Аномалія пальців рук під назвою брахідактилія у зірки з самого народження. Великі пальці вийшли короткими, а нігті виросли тільки наполовину.

Меган Фокс

Меган Фокс

Кароліна Куркова: немає пупка

Ангел Victoria's Secret Кароліна Куркова відсутність пупка ніколи не пояснювала. Але і стати моделлю їй це абсолютно не завадило.

Кароліна Куркова

Кароліна Куркова

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