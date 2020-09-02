Пара зі США скинула разом майже 50 кг і поділилася секретом схуднення

Подружжя з міста Мемфіс (штат Теннессі, США) Кайла і Кріс Пеннінгтон скинуло 46 кг на двох і поділилися секретом успіху.

32-річна Кайла розповіла, що після народження другої дитини важила 92 кг. Жінка спробувала різні методи схуднення, проте вони не дали бажаного результату. Тому в березні 2019 року вона сіла на макродієту і скинула 23 кг, пише Asia One.

"Це більше не дієта, а спосіб життя. Навряд чи коли-небудь в майбутньому я буду харчуватися інакше", – розповіла Кайла.

Також жінка вмовила спробувати дієту і свого 34-річного чоловіка Кріса. Через вісім місяців він також схуд на 23 кілограми. Кайла розповіла, що для приготування їжі на тиждень витрачає близько години свого часу.

Кайла і Кріс Пеннінгтон Instagram Кайли Пеннінгтон

У рамках макродієти подружжя дотримувалося балансу в повсякденному меню. Близько половини їхнього раціону складали зернові, 25 % – овочі, 15 % – супи і 10 % – білкові продукти. Вони не вживали м'ясо, яйця, молочну продукцію, кофеїн, а також прості вуглеводи. За словами пари, найважче було відмовитися від алкоголю. Вони скоротили споживання вина з декількох разів на тиждень до одного келиха в особливих випадках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська дієтологиня Ольга Усенко назвала список основних продуктів, які не можна їсти під час схуднення.