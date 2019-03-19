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Папарацці показали справжню фігуру Кім Кардаш'ян: фото

5.4тЧитати матеріал російською

Папарацці вдалося сфотографувати американську модель Кім Кардаш'ян і показати, як виглядає її фігура без оброблення у фоторедакторі. Так, якщо порівняти знімки, які зірка публікує на своїй сторінці в Instagram, і ті, які зробили без її відома, — можна помітити величезну різницю.

Цього разу Кардаш'ян підвели не тільки папарцці, які сфотографували її, а й власний стиль. Вона одягла вінілові штани, які візуально зробили її стегна ще більшими, пише "Woman.rambler.ru".

Кім Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян

instagram.com/kimkardashian

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Папарацці показали справжню фігуру Кім Кардаш'ян: фото

Перед публікацією фото в своєму Instagram Кім Кардаш'ян ретельно обробляє їх і усуває всі "дефекти".

Universe must have my back ✨

Публікація від Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита американська модель і світська левиця Кім Кардаш'ян блиснула грудьми в 15-градусний мороз у прозорій сукні на вулиці в Монреалі.

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Особа
Кім Кардаш'ян
Місце
США
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