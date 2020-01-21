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21 січня • оновлено в 16:12
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Блідий і з тростиною: папараці підловили постарілого Оззі Осборна

1.7т
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Папараці підловили фронтмена культових Black Sabbath, співака Оззі Осборна на прогулянці в Західному Голлівуді.

Так, 71-річний артист був блідий і пересувався, використовуючи тростину. Оззі був помічений сам, але потім до нього приєдналася 67-річна дружина Шерон, повідомляє The Sun.

Оззі Осборн

Оззі Осборн

Фото: tvc.ru

Оззі Осборн із тростиною

Оззі Осборн із тростиною

Фото: thesun.co.uk

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Дружина Оззі Осборна Шерон

Дружина Оззі Осборна Шерон

Співак був недбало вдягнений у сині джинси, кофту і чорне пальто. Свій образ він доповнив лоферами від Gucci та кольоровими шкрпетками.

Оззі Осборн на прогулянці у Західному Голлівуді

Оззі Осборн на прогулянці у Західному Голлівуді

Фото: thesun.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співак Оззі Осборн потрапив у клініку через ускладнення, викликане грипом. З огляду на госпіталізацію артисту довелося скасувати серію європейських концертів туру No More Tours.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Оззі Осборн
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