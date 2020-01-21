Блідий і з тростиною: папараці підловили постарілого Оззі Осборна

Папараці підловили фронтмена культових Black Sabbath, співака Оззі Осборна на прогулянці в Західному Голлівуді.
Так, 71-річний артист був блідий і пересувався, використовуючи тростину. Оззі був помічений сам, але потім до нього приєдналася 67-річна дружина Шерон, повідомляє The Sun.
Оззі Осборн
Фото: tvc.ru
Оззі Осборн із тростиною
Фото: thesun.co.uk
Дружина Оззі Осборна Шерон
Співак був недбало вдягнений у сині джинси, кофту і чорне пальто. Свій образ він доповнив лоферами від Gucci та кольоровими шкрпетками.
Оззі Осборн на прогулянці у Західному Голлівуді
Фото: thesun.co.uk
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співак Оззі Осборн потрапив у клініку через ускладнення, викликане грипом. З огляду на госпіталізацію артисту довелося скасувати серію європейських концертів туру No More Tours.
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