Блідий і з тростиною: папараці підловили постарілого Оззі Осборна

Папараці підловили фронтмена культових Black Sabbath, співака Оззі Осборна на прогулянці в Західному Голлівуді.

Так, 71-річний артист був блідий і пересувався, використовуючи тростину. Оззі був помічений сам, але потім до нього приєдналася 67-річна дружина Шерон, повідомляє The Sun.

Оззі Осборн Фото: tvc.ru

Оззі Осборн із тростиною Фото: thesun.co.uk

Дружина Оззі Осборна Шерон

Співак був недбало вдягнений у сині джинси, кофту і чорне пальто. Свій образ він доповнив лоферами від Gucci та кольоровими шкрпетками.

Оззі Осборн на прогулянці у Західному Голлівуді Фото: thesun.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співак Оззі Осборн потрапив у клініку через ускладнення, викликане грипом. З огляду на госпіталізацію артисту довелося скасувати серію європейських концертів туру No More Tours.

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