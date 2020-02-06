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7 лютого • оновлено в 09:27
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"Паніна треба так з ногою сфоткати": Самбурська нарвалася на жарти через нове фото

2.6т
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Актриса Настасья Самбурська спробувала знайти хіроманта серед передплатників, однак нарвалася на хвилю жартівливих коментарів.

У своєму Instagram-акаунті зірка російських серіалів поділилася задумливою фотографією, на якій вона склала руки, показавши долоню на камеру, і запитала про те, про що говорить її лінія життя.

Передплатники, в свою чергу, вирішили над цим пожартувати.

"Кота лисого гладити будеш; Паніна треба так з ногою сфоткати; Чию руку кусаєш ?; Написано, що туфлі не ліпляться; Аби волосся не росли на долоньці; Коротше, на писано наступні ти пити будеш багато, знайдеш Васька народити багато дітей, і коротше все пи*дато буде ", - написали шанувальники Самбурської.

"Паніна треба так з ногою сфоткати": Самбурська нарвалася на жарти через нове фото
"Паніна треба так з ногою сфоткати": Самбурська нарвалася на жарти через нове фото
"Паніна треба так з ногою сфоткати": Самбурська нарвалася на жарти через нове фото
"Паніна треба так з ногою сфоткати": Самбурська нарвалася на жарти через нове фото
"Паніна треба так з ногою сфоткати": Самбурська нарвалася на жарти через нове фото
"Паніна треба так з ногою сфоткати": Самбурська нарвалася на жарти через нове фото

Як повідомлялося раніше, Настасья Самбурська дала пораду передплатниці, яка поскаржилася на зраду.

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