"Зомбовані барани": історія із "русофобним" постом Паніна отримала продовження

Скандальному російському актору Олексію Паніну загрожує кримінальне переслідування в РФ за пост у соціальній мережі, де він розкритикував свою "гомофобну і брудну" країну.

За даними Telegram-канал Mash, повідомлення артиста, що було кілька разів видалено в Instagram, викликало гнів адвоката Олександра Сергєєва, який написав заяву до Слідчого комітету РФ.

"Панін О.В. опублікував на своїй сторінці в Instagram пост, в якому розповів про ненависть до Росії та росіян. Таким чином, Панін О.В. поширив інформацію, що його батьківщина - "це планета Земля", а Росія - це "брудна, кримінальна, гомофобна країна, в якій люди ненавидять один одного і всіх навколо себе" і в якій "ніколи нічого не зміниться". Інформація опублікована в кількох російськомовних і зарубіжних ЗМІ, що також є повідомленням про злочин", - йдеться в заяві

Варто відзначити, що 21 березня Панін записав відеозвернення до своїх шанувальників, які запитували у нього, чому пост про Росію був видалений. Однак цей матеріал також був вилучений з його сторінки. Він підписав ролик "Росія "вільна" країна".

У зверненні Панін попросив користувачів не питати, куди подівся пост, тому що особисто він його не видаляв, а це зробив Instagram. На думку актора, ймовірно, на нього поскаржилися "прихильники Кремля". "Мабуть, правду не люблять", – так пояснив він.

Пізніше Панін відвідав ЛГБТ-парад в Іспанії. Він в черговий раз нагадав, що Росія – гомофобна країна.

"На відміну від нашої недоумкуватої та гомофобної країни, в усьому світі гей-парад – це свято для жителів усього міста. Люди, не залежно від їх сексуальної орієнтації, радіють життю і веселяться! Люди люблять один одного і поважають, а не існують, як стадо зомбованих баранів", – написав він.

Стаття 282 КК РФ ("Збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності") передбачає покарання у вигляді штрафу до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, примусові роботи на строк до чотирьох років і позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, що 20 березня Панін різко висловився про Росію, назвавши її брудною, кримінальною та гомофобною країною, в якій люди ненавидять один одного і всіх навколо себе. Його пост видаляли в соцмережі кілька разів, а користувачі в комментаріяз скаржилися, що їх ставили в чорний список за "лайк".

Олексій Панін Instagram @ alexey_panin_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Панін підтримав свого колегу Олексія Серебрякова, який заявив, що Росія розв'язує війни.

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